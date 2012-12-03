دفع حشرات و آفات با امواج/ بررسی تأثیر الکترومغناطیس بر زندگی

دکتر احمد چلداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، علم الکترومغناطیس را بخشی از علم فیزیک دانست و افزود: این بخش از علم فیزیک بیش از 130 سال پیش توسط ماکسول تدوین و اولین تستهای آن توسط هرتز انجام شد و اولین خدمت این علم به جامعه بشری مخابرات بود که توانست اولین مخابرات فراقارهای را بین نیویورک و پاریس ایجاد کند.
رئیس دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اهمیت این علم در زندگی روزمره بشر، اظهار داشت: این علم به حدی در زندگی بشر نفوذ کرده است که نمیتوان آن را از زندگی حذف کرد؛ چراکه در موبایل، در اتصال قطعات الکترونیکی در اتومبیل، در علم ستارهشناسی، در سیستمهای ناوبری هواپیما وکشتیها و حتی در ماکروفرهایی که در منازل استفاده میشود این علم کاربرد دارد.
وی با اشاره به کاربردهای این حوزه علمی در دفع آفات کشاورزی، توضیح داد: رشته بایو الکترو مغناطیس شاخهای از این علم است که علاوه بر بررسی اثرات متقابل امواج الکترومغناطیس بر بافتهای زنده انسان، قادر به دفع آفات محصولات برنج و گندم است.
چلداوی با بیان اینکه با استفاده از امواج الکترو مغناطیس میتوان آفت "سن" گندم را فراری داد، خاطرنشان کرد: استفاده از امواج الکترومغناطیس این امکان را به بشر داده است که به جای استفاده از سموم شیمیایی از این امواج برای دفع آفات استفاده کرد.
وی دانشگاه علم و صنعت را مهد این علم در کشور دانست و یادآور شد: با راهاندازی رشته الکترو مغناطیس در دوره دکتری در حوزههایی چون بایو الکترومغناطیس، مهندسی پزشکی مغناطیسی، ماهواره، آنتن، ماکروویو، فیبرنوری و سیستمهای مخابرات نوری و سازگاری الکترومغناطیسی تدریس میشود.
چلداوی راهاندازی انجمن علمی الکترومغناطیس را از دیگر برنامههای این دانشگاه برای توسعه این علم نام برد و ادامه داد: علاوه بر این در روزهای 6 و 7 دی ماه اقدام به برگزاری اولین کنفرانس الکترومغناطیس ایران خواهد شد.
رئیس دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت، اضافه کرد: در این کنفرانس که با حضور محققان ایرانی و خارجی برگزار میشود در خصوص موضوعاتی چون کاربردهای مهندسی الکترو مغناطیس، مهندسی آنتن، مهندسی ماکروویو، سیستمهای رادار، اپتیک و فتونیک، جنگ الکترومغناطیس، نوآوریهای الکترومغناطیس و سازگاریهای الکترومغناطیس بحث و بررسی می شود.
وی ایجاد زمینه ای برای تعامل محققان این حوزه علمی، آشنایی با تازههای این علم و ارائه راهکارهایی برای کاربردی کردن این دانش در کشور از جمله اهداف این کنفرانس عنوان کرد.
