به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره هنر و رسانه با حضور مهدی فرقانی‌ استاد ارتباطات و دبیر جشنواره، حمید شاه‌آبادی معاون هنری ارشاد و حیدر خلیلی‌ دبیر اجرایی جشنواره در تالار وحدت برگزار شد.



در ابتدای این نشست شاه‌آبادی گفت: روزهای پایانی جشنواره هنر و رسانه را پیش‌رو داریم در حالی که همه متولیان این جشنواره بر ضرورت نقد و بررسی عالمانه در هنر کشوراذعان دارند. بر اهالی رسانه واجب است که سیاست‌های کلان ما را به اهداف بلند مجموعه نزدیک کنند و از مهمترین موضوعات برای من وجود ظرفیتی برای معرفی هنر ایرانی در جایگاه جهانی است.

شاه‌آبادی تصریح کرد: معتقدم برای اینکه شرایط بهینه از استعدادها در عرصه هنر را شاهد باشیم باید به شناسایی ظرفیت‌های هنری کشور توسط رسانه اهمیت دهیم. رسانه برای متولیان هنر اهرم تبلیغات نیست بلکه یک ظرفیت گران‌سنگی است که چالش‌های کشور را نقد عالمانه می‌کند.



وی با بیان اینکه انتظار ما این بود که ظرفیت‌ها و چشم‌انداز‌های هنر مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید با بررسی چالش‌ها به سرمنزل مقصود برسیم. رسانه‌ها می‌توانند در عرصه هنر و کشور یک بازوی پرتوان برای سند چشم‌انداز کشور باشند.



وی با بیان اینکه با داشتن یک میدان باید ظرفیت‌های لازم را در این عرصه شناسایی کرد، گفت: در واقع سربازان مطبوعات جشنواره هنر و رسانه را مدیریت می‌کنند و جا دارد از طراحان اصلی این جشنواره آقای حیدری خلیلی تشکر کرد.



معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در سیاست‌های کلان برای این گونه سیاست‌های فرهنگی اهرم لازم را باید داشته باشیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا هنر به صورت جدی در میان زندگی مردم دیده شود.



شاه‌آبادی افزود: اولویت ما باید فرهنگی باشد زیرا اقتدار نظام ما فرهنگی است و این جشنواره فرصتی شد تا اصحاب رسانه با ارزیابی بخشی از فعالیت‌های خودشان در حوزه هنر بهتر در جریان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سال آینده هم به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: با تأسیس دبیرخانه دائمی جشنواره هنر و رسانه در بخش روابط عمومی معاونت هنری تصمیم گرفته‌ایم تا با تفکیک آثار هنری در حوزه رسانه‌های صوتی، تصویری و مکتوب این جشنواره را برای آثار تولید شده از شهریور 91 تا شهریور 92 در عرصه هنر برگزار کنیم.



فرقانی دبیر این جشنواره نیز گفت: وقتی دبیری این جشنواره به من پیشنهاد شد از دو منظر آن را پذیرفتم. نخست خدمتی به همکاران رسانه‌ای خود با نگاه علمی و فنی داشته باشم و دیگر فرصتی باشد تا بیشتر با هنر مرتبط شوم.



وی با بیان اینکه ابزارهای هنری خودشان یک رسانه هستند، گفت: هنر تا رسانه‌ای نشود نمی‌تواند تأثیر خودش را داشته باشد تأثیر رسانه برای همه موضوع‌ها صدق می‌کند و هنر از این مقوله جدا نیست.

دبیر نخستین جشنواره هنر و رسانه بر این نکته تاکید کرد که در آینده‌ای نزدیک هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند جایگاهی برای خبرنگاران فاقد تخصص داشته باشد.



فرقانی با بیان اینکه ضعف‌های موجود در آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره به صورت یک بیانیه در روز اختتامیه اعلام می‌شود، گفت: برخورد علمی با آثار، بی‌طرفی و نگاه تخصصی به آثار رسیده از ویژگی‌های داوری 850 اثر رسیده به این جشنواره بود.



وی با اعلام اینکه کارگاه‌های آموزشی در روز اختتامیه برای اهالی رسانه و مطبوعات برگزار می‌شود، گفت: کارگاه‌های آموزشی هنر و رسانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور اساتیدی همچون فریدون صدیقی و اکبر نبوی و اکبر عالمی چهارشنبه 15 آذرماه جاری در موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.



علی ستوده‌نیا مدیر روابط عمومی معاونت هنری نیز در پایان نشست گفت: در مراسم اختتامیه از خانواده پنج شهید رسانه‌ای تقدیر خواهد شد.