به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بیدخوری همزمان با ایام گرامیداشت هفته پژوهش، جهاددانشگاهی را نهادی عمومی و غیردولتی و حلقه اتصال دانشگاه و جامعه توصیف کرد و گفت: جهاددانشگاهی با بهرهمندی از حداقل بودجه دولتی، تمرکز خود در حوزه پژوهش را تولید علم و دانش فنی و استفاده بهینه از آن در جامعه قرار داده است.
وی گفت: این نهاد در راستای گسترش فرهنگ وقف در پژوهش، آمادگی دارد تا خیّرین استان را در انجام طرحهای پژوهشی با قابلیت تجاریسازی، مشارکت داده و نیز امکان نظارت مستمر ایشان در مراحل اجرایی و دستاوردهای طرحها را فراهم خواهد نمود. گستره فعالیت های پژوهشی این نهاد از علوم پزشکی و فنی و مهندسی تا کشاورزی و علوم انسانی، امکان انتخاب زمینه مورد علاقه از طرف خیرین محترم را فراهم می آورد.
بیدخوری، برقراری امکان استفاده جامعه از نتایج طرح های پژوهشی موفق، یکی از گلوگاه های اصلی پژوهش و فناوری در کشور عنوان کرد که جهاددانشگاهی این مهم را در اولویت های سال جاری و سال آینده خود قرار داده و در همین راستا راه اندازی خطوط تولید پایلوت نیمه صنعتی را در دستور کار قرار داده است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی به اهم بهره برداریها از نتایج طرحهای پژوهشی انجام شده در سال گذشته در این نهاد، اشاره کرد و گفت: راهاندازی پایلوتهای نیمهصنعتی تولید فرآوردههای اکسترود شده ارگانیک، استخراج رنگهای طبیعی خوراکی و تولید فوم متخلخل آلومینیومی که از طرحهای مورد نیاز کشور محسوب میشد، که اجرای آن اهتمام جهاددانشگاهی در زمینه بهرهبرداری مناسب از نتایج طرحهای پژوهشی را باز میشناسد.
وی با اشاره به توسعه ساختاری در سال گذشته در جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گفت: افتتاح رسمی پژوهشکده گردشگری؛ دریافت موافقت قطعی برای چهار گروه پژوهشی اقتصاد شهری، برنامهریزی شهری، ایدز، HTLVو هپاتیتهای ویروسی و فرآوری مواد نوین و نیز دریافت موافقت اصولی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی از آن جمله است.
وی زمینه های مشخص شده در شورای سیاستگذاری پژوهش وفناوری برای توسعه آتی این نهاد را پزشکی مولکولی، پزشکی ترمیمی، بیوتکنولوژی ریزسازواره های صنعتی، برنامه ریزی و مدیریت منطقهای و علوم رفتاری عنوان کرد.
وی گفت: در خصوص گسترش مراکز خدمات تخصصی، تقویت مرکز سلول درمانی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، راه اندازی مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیماری های هپاتیت، HTLVو مرکز مشاوره و ارائه خدمات روانشناختی در برنامه قرار دارد.
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