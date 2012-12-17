ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست جدید شورای عالی کار و ستاد ویژه تعیین دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار، گفت: جلسه جدید کارگران، کارفرمایان و دولت درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده دیشب برگزار شد.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت گزارشی از اوضاع و احوال اقتصاد و صنعت ارائه کرد که به صورت کلی با رویکرد بیان مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد و صنعت بوده است.

صالحی خاطر نشان کرد: همچنین نمایندگان کارگری کشور مسائل معیشتی، افزایش نرخ تورم و لزوم توجه ویژه به مسئله تقویت دستمزد کارگران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این مقام مسئول کارگری افزود: از سویی نمایندگان کارفرمایی کشور نیز با بیان برخی مسائل مربوط به تامین نقدینگی و مشکلات صنایع، موضوعاتی را در این زمینه مطرح کردند.

وی ادامه داد: دولت درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مباحثی را مطرح کرد که البته درباره امکان تعیین مزد به صورت منطقه ای و حتی طبق صنوف مختلف نیز صحبت هایی شد که البته این موضوع قابلیت اجرایی ندارد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در سال های گذشته یکبار تعیین مزددوگانه مطرح و مورد اجرا قرا گرفته بود که البته نتیجه مثبتی به همراه نداشت، به صورت کلی در تعیین مزد یک رقم و درصد درنظر گرفته می شود.

صالحی همچنین از برنامه ریزی برای بررسی سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید خبر داد و گفت: قرار است در نشست‌های بعدی، سهم دستمزد از کل هزینه های بناه، هزینه های مربوط به تامین مواد اولیه، خرید قطعات و موضوعاتی از این دست مورد ارزیابی شورا قرار گیرد.