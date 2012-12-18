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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

نقل وانتقالات نیم فصل/

قرار داد"محمد انصاری " با فجر سپاسی در هیئت فوتبال فارس ثبت شد

قرار داد"محمد انصاری " با فجر سپاسی در هیئت فوتبال فارس ثبت شد

شیراز- خبرگزاری مهر: "محمد انصاری "بازیکن جوانان استقلال تهران به منظور گذراندن دوران سربازی در نقل وانتقلات نیم فصل فوتبال قرارداد خود را با فجر شهید سپاسی شیراز در هیئت فوتبال فارس ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روزگذشته نیز "میثم فیروزآبادی" بازیکن سابق مس سرچشمه کرمان با حضور در هیئت فوتبال فارس قرارداد خود را پایان نیم فصل با تیم فجر شهید سپاسی شیراز ثبت کرد.

یش از این نیز با نظر سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز  حسین فاضلی، محمد فرامرزی، فرشاد اسماعیلی بازیکنان جوان و آینده دار فوتبال ایران به این تیم پیوستند تا بدین وسیله فجر با  استفاده از بازیکنان جوان خود در نیم فصل بتوانند موفقیتهای بیشتری را کسب کند.

زمان نقل و انتقالات نیم فصل  لیگ برترفوتبال کشور تا پایان روزپنج شنبه 30 آذرماه است و تیم ها تا پیش از اتمام این فرصت باید قرار داد بازیکنان  مورد نظرخود را به ثبت برسانند.

کد مطلب 1769508

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