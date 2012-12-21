بارسقیان داستان «دوشنبه» را هم نوشت

آراز بارسقیان نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «دوشنبه» در ادامه نگارش «یکشنبه» نوشته شده است اما دنباله آن محسوب نمیشود. البته شخصیت اصلی آن، همان شخصیت اصلی رمان یکشنبه است.
وی افزود: همانطور که اشاره شد، کاراکتر اصلی «دوشنبه» همان کاراکتر اصلی «یکشنبه» است که در این کتاب دوشنبهای از زندگیاش روایت میشود. به علاو زندگی و فضای زندگیاش هم تغییر کرده است. نوشتن این رمان از عید نوروز 91 تا این اواخر به طول انجامید. البته طرح آن از زمستان سال 90 در ذهنم بود بنابراین میتوانیم اینگونه حساب کنیم که پروسه تولد و تولید این رمان یک سال به طول انجامیده است.
این نویسنده گفت: نگارش «دوشنبه» به تازگی تمام شده است و هنوز ناشری برای آن انتخاب نکردهام.
«دوشنبه» دومین رمان بارسقیان و سومین اثر تالیفی او بعد از رمان «یکشنبه» و مجموعه داستان «باسگا» خواهد بود.
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