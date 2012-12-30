افتتاح گازرسانی پل سفید/ زدودن غبار محرومیت سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز مازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح گازرسانی شهر پل سفید سوادکوه اظهار داشت: از چهار شهر شهرستان سوادکوه دو شهر شیرگاه و زیرآب گازدار هستند.

محسن عرب مقصودی افزود: شهر پل سفید امروز افتتاح و پروژه گازرسانی به آلاشت در فاز نخست در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: قبل از انقلاب، هیچ گونه خدمات گاز رسانی در استان وجود نداشت و تمام خدمات پس از انقلاب و به برکت خون شهدا شکل گرفته است.



مدیرعامل شرکت ملی گاز مازندران با اشاره به 14 هزار و 662 کیلومتر لوله گذاری شهری در مازندران گفت: تاکنون بیش از 580 هزار علمک در استان نصب شده و بیش از 912 هزار مشترک در مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.



عرب مقصودی افزود: 45 شهر از مجموع 57 شهر استان گازدار است و انشاء الله مردم پل سفید نیز به عنوان چهل و ششمین شهر استان با نصب علمک از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.



وی، 97 درصد خانوارهای شهری استان را بهره مند از گاز دانست و افزود: پروژه گاز رسانی به پنج شهر و 396 روستای استان نیز با حضور پیمانکاران در حال اجرا است که برای گاز رسانی به این پنج شهر 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



وی هزار و 339 روستا از مجموع یک هزار و 836 روستای قابل گاز رسانی مازندران را گاز دار دانست و افزود: 71 درصد خانوار روستای مازندران گازدار هستند که بر این اساس،استان از نظر ضریب نفوذ گاز روستایی و تعداد روستاهای برخوردار از گاز در رتبه اول کشور قرار دارد.



عرب مقصودی با اشاره به تحت پوشش بودن نیروگاه نکا و نوشهر گفت: در حال حاضر 582 واحد صنعتی و 91 جایگاه CNG در استان از نعمت گاز رسانی بهره مند هستند.