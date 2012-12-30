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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

گزارش مهر؛

افتتاح گازرسانی پل سفید/ زدودن غبار محرومیت سوادکوه

افتتاح گازرسانی پل سفید/ زدودن غبار محرومیت سوادکوه

سوادکوه - خبرگزاری مهر: پروژه گازرسانی به شهر محروم پل سفید سوادکوه با حضور وزیر نفت افتتاح تا به گفته مسئولان منطقه بخشی از غبار محرومیت منطقه زدوده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز مازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح گازرسانی شهر پل سفید سوادکوه  اظهار داشت: از چهار شهر شهرستان سوادکوه دو شهر شیرگاه و زیرآب گازدار هستند.

محسن عرب مقصودی افزود: شهر پل سفید امروز افتتاح و پروژه گازرسانی به آلاشت در فاز نخست در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: قبل از انقلاب، هیچ گونه خدمات گاز رسانی در استان وجود نداشت و تمام خدمات پس از انقلاب و به برکت خون شهدا شکل گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز مازندران با اشاره به 14 هزار و 662 کیلومتر لوله گذاری شهری در مازندران گفت: تاکنون بیش از 580 هزار علمک در استان نصب شده و بیش از 912 هزار مشترک در مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

عرب مقصودی افزود: 45 شهر از مجموع 57 شهر استان گازدار است و انشاء الله مردم پل سفید نیز به عنوان چهل و ششمین شهر استان با نصب علمک از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی، 97 درصد خانوارهای شهری استان را بهره مند از گاز دانست و افزود: پروژه گاز رسانی به پنج شهر و 396 روستای استان نیز با حضور پیمانکاران در حال اجرا است که برای گاز رسانی به این پنج شهر 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی هزار و 339 روستا از مجموع یک هزار و 836 روستای قابل گاز رسانی مازندران را گاز دار دانست و افزود: 71 درصد خانوار روستای مازندران گازدار هستند که بر این اساس،استان از نظر ضریب نفوذ گاز روستایی و تعداد روستاهای برخوردار از گاز در رتبه اول کشور قرار دارد.

عرب مقصودی با اشاره به تحت پوشش بودن نیروگاه نکا و نوشهر گفت: در حال حاضر 582 واحد صنعتی و 91 جایگاه CNG در استان از نعمت گاز رسانی بهره مند هستند.

کد مطلب 1779687

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