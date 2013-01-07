به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی عکاسان شرکت‌کننده به شرح زیر است: امین ابراهیمی، یاشار ابوالحسنی، فاطمه ابوالفارسی، مهدی ابوالقاسمی، معصومه ادریانی، سید محمود اریب، بهاره اسدی، عمران اشرلو، سامان اقوامی، علی اکبری، مرتضی الیاسی، ساتیار امامی، ارسلان امانتی، مهربان ایمانی، علی آقاربیع، اسحاق آقایی، سیدحسن آرامی، سجاد آورند، فرهاد بابایی، حامد بادامی، حامد بارچیان، خاطره باغبان، احمد قاسمی باغبان، سیده راحله باقری، علی بامشاد، سپند بختیاری، مصطفی بذری، قاسم براتی، خسرو پرخیده، بهمن پرندین‎، امیر پورمند، مصطفی پیوندی، محمد تاجیک، جاوید تفضلی، بهرام تندران، فرشید تیغه ساز، مهدی جدیری آقایی، مرتضی جعفری، مهدی جعفری، امین جعفری پور، مهدی جهانگیر، خشایار جوانمردی، جمشید فر جوندفردا، عباس حاجی محمدی، ایمان حامی خواه، میلاد حدادیان، میثم حسنلو، مختار حسین زاده، سید حسن حسینی، سید صادق حسینی، آذین حقیقی، نوید رضا حقیقی مود، حسین حیدرپور، عبدالله حیدری، فرزانه خادمیان، مجید خاکپور، احسان خان محمدی، جاوید خدمتی، امین خسروشاهی، محمد صادق خضرایی، حمیدرضا دستجردی املشی، امین رحمانی، مهری رحیم زاده، لقمان رحیمی، هیژا رحیمی نیا، محیا رستگار، دیوید رستم‌بخش، محسن رستمبخش، محسن رضائی، محمد صادق رضایی، فرانک رضایی، مرتضی رفیع خواه، عطا رنجبر، علی رنجبران، آسیه روح الامینی، زینب روستایی، صحرا زنگنه، آرش سالار، محمدرضا سلطانی تهرانی، کامران سماوی، هاشم شاکری، آرشیده شاهنگی، سید مدیار شجاعی فر، حنیف شعائی، علی شفیعی کلی، جلال شمس آذران، سینا شیری، محمود صادقی، محمد صالح صالحیان، بهنام صحوی، اشرف سادات طباطبایی نسب، ندا ظهوری، سعید عامری، علی عباس پور، عیسی عباسپور، عباس عزیزپور، امان عسکری زاد ماسوله، مهدی عقیقی، میلاد علایی، حسین علیزاده، علی اصغر علیمرادی، زهره عویدی، سیاوش عیدانی، پرگل عینالو، حسن غفاری، زهرا غفوریان شوکتی، مریم غیبی، امیر رضا فخری، حمیدرضا فراهانی، مجید فراهانی، مریم فرساد، حمید فروتن، معصومه فریبرزی، ئاریز قادری، برنا قاسمی، رضا قاسمی زرنوشه، پوریا قربان نیا، هاله قربانی، میلاد قطبی، فائزه قنبری، مهدی قنواتی، احمدرضا کریمی، شفق کلهر، احسان کمالی، محمد سعید کنعانی، عرفان کوچاری، توحید کوه اسدی، رضا گلچین کوهی، محمد گلچین کوهی، سلمان گلریز، علیرضا گودرزی، اعظم حسن لاریجانی، علی لرستانی، سمیه لطفی، مهران مافی بردبار، علی اکبر محمدخانی، اکبر محمدزاده، خشایار محمدعلیها، میثم محمدی، مازیار محمدیون، مهدی مرادپور، امیر مرادی راد، محمد مسافر، محمدرضا مسندانی، معین مطلق، ساینا معرفت گلزار، نغمه مقصودلو، حسین ملکی، حامد مهرآوران، سید رضا مهری، سید اسماعیل موسوی، محمدرضا مومنی، عاطفه میر، محمد علی میرزائی، ابراهیم میرملک، حسین نریمانی، ابوالفضل نسائی، حامد نظری، ماهانا (مینا) نورمحمدی، علیرضا نوید مقدم، اکبر نیتی، محمد نیک عهد، سید احسان هاشمیان، منا هوبه فکر، پیمان هوشمندزاده، یاشا وکیلی، پیمان یزدانی.



جایزه شید (به معنای نور و روشنایی) یک جایزه مستقل و تخصصی عکاسی است که هر سال به یک عکاس در حوزه عکاسی مستند اجتماعی اعطا می‌شود. این جایزه هر سال توسط سایت عکس آنلاین برپا می‌شود.



این جایزه‌ مستقل هرساله تنها یک نفر را به واسطه مجموعه عکسهایی که در حوزه مستند اجتماعی عکاسی کرده است به عنوان برنده جایزه معرفی می‌کند.



سومین دوره این جایزه مستقل با دبیری نیوشا توکلیان و حضور پاتریک ویتی، آلفرد یعقوب‌زاده، محسن شاندیز، عباس کوثری و بهروز مهری در هیات داوران برگزار می‌شود.



داوری مرحله اول سومین دوره جایزه شید روز سه شنبه 19 دی انجام می‌شود و نمایشگاه آثار راه یافته به مرحله نهایی روز یکشنبه 24 دی 1391 ساعت 16 در گالری محسن افتتاح خواهد شد.



مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این جایزه مستقل نیز روز جمعه 29 دی در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.