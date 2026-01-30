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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

به دنبال شدت گرفتن انتقادات؛

واکنش باشگاه پرسپولیس به دو شکست سرخپوشان و وضعیت همکاری با «اوسمار»

واکنش باشگاه پرسپولیس به دو شکست سرخپوشان و وضعیت همکاری با «اوسمار»

با وجود نوسان نتایج پرسپولیس در شروع دور برگشت و افزایش انتقادها از اوسمار، مدیرعامل باشگاه با حمایتی قاطع، پشت سرمربی برزیلی ایستاده و خواستار تمرکز کامل تیم بر ادامه مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اخیر پرسپولیس در دور برگشت رقابت های برتر فصل جاری فوتبال کشور باعث شده تا روند کاری اوسمار ویه‌را و فضای مدیریتی اطراف او، مورد بررسی و نقد کارشناسان فوتبال قرار بگیرد.

اوسمار از زمان حضور روی نیمکت پرسپولیس توانست این تیم را در دور رفت مسابقات بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی بازگرداند. اتفاقی که باعث شد بخش زیادی از هواداران و کارشناسان نسبت به بازگشت او و جایگزینی‌اش به جای وحید هاشمیان ابراز رضایت و خرسندی کنند. نتایج مثبت، ثبات نسبی در ترکیب و بازگشت پرسپولیس به کورس قهرمانی، اوسمار را به گزینه‌ای قابل اتکا روی نیمکت سرخ‌ها تبدیل کرده بود.

با این حال شروع دور برگشت برای سرمربی برزیلی آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت. پرسپولیس در سه بازی اخیر خود دو شکست مقابل فجرسپاسی و فولاد خوزستان را تجربه کرد و تنها موفق شد در دیداری حساس و مهم سپاهان اصفهان را شکست دهد.

همین نوسان در نتیجه‌گیری، زمینه‌ساز افزایش انتقادها نسبت به شیوه بازی و تصمیمات فنی اوسمار شد که با توجه به جذب بازیکنان جدیدی چون ایگور سرگیف، دنیل گرا و فرزین معامله‌گری شدت بیشتری نیز به خود گرفت و طرفداران این تیم انتظار نمایش‌های هجومی‌تری از پرسپولیس داشتند.

واکنش باشگاه پرسپولیس به دو شکست سرخپوشان و وضعیت همکاری با «اوسمار»

در این فضای انتقادی، نقش مدیریت باشگاه پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری پررنگ شد تا پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه در فضای مجازی و موضع‌گیری شفاف در رسانه ها، حمایت قاطع خود را از سرمربی برزیلی اعلام کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نه‌تنها به‌صورت علنی از انتخاب اوسمار دفاع کرد، بلکه در گفتگوهای مستقیم با این سرمربی و همچنین افشین پیروانی سرپرست تیم تأکید داشت که کادر فنی و مجموعه تیم نباید درگیر حاشیه‌ها شوند.

حدادی با ابراز رضایت فنی از عملکرد اوسمار و تأکید بر حمایت همه‌جانبه هیئت‌مدیره، از کادر فنی خواست تنها تمرکز خود را معطوف به بازی‌های پیش رو کنند و بدون توجه به فشارهای بیرونی، مسیر فنی تیم را ادامه دهند.

حال باید دید این پشتوانه مدیریتی تا چه اندازه می‌تواند به آرامش نیمکت سرخ‌ها کمک کند و پرسپولیس را در ادامه فصل دوباره به مسیر ثبات و نتیجه‌گیری مطلوب بازگرداند.

کد مطلب 6735095
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • منطق IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      5 2
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      آقای اوسمار و حدادی. این بازیکنانی که جذب کردید کیفیت بالایی ندارند. جدا از این، شما همه بازیکنان کم تاثیر و ضعیف تیمت را هنوز در تیم نگه داشتی. کاظمیان و سرلک و تیفوما و کیتیچ و محمدی و عمری و علیپور و اوریه بدرد پرسپولیس نمیخورن. پرسپولیس بازیکن تاثیرگذار میخواد مانند ترابی و... کاظمیان واقعا روی چه اصولی جذب شد؟ علیپور تا کی باید فرصت بازی داشته باشد؟ دل خوش کردید به اینکه تعداد گل های او بالاست؟ شما تعداد بازیهاش را هم ببینید؛ این بازیکن یک مهره متوسط و عادی است؛ چرا در حق پرسپولیس ظلم
    • آریا IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      4 2
      پاسخ
      اقای حدادی اگر قهرمان بشیم دلیل آن بی عرضگی تیمهای دیگرست، به یگانگی خداوند حیف از هزار تومان که به این بازیکنها بدهی، پرسپولیس تقریبأ یک دروازه بان خوب دارد شما آسیا را نگاه کنید پرسپولیس جای ستاره هاست لااقل ده پانزده جوان مستعد بگیرید با یک مربی باتجربه وکارکشته خارجی وچند بازیکن خوب خارجی دربلند مدت تیمی خوب بسازید این بازیکنها مایه تمسخر وخنده هستند و هواداران را سربه زیر میکنن، ماقهرمانی درایران رانمیخواهیم تیم را برای آسیا بسازید تو را خدا آقای حدادی خودتان رانشان دهید
    • وطن خواه IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 1
      پاسخ
      آقا اگه بابت این شرایط دارین اینطوری بازی میکنید لیگ و تعطیل کنید بره تابلوعه هیچکدوم روحیه ندارن
    • ارتش سرخ IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      پرسپولیس دربازی با فولاد انگاربازیکناش حس وحال بازی کردن نداشتن فولاد خیلی بهتر از پرسپولیس ودربازی بافجرهم فجر خیلی خیلی بهتر از مجبورند بازی با فولاد که درآخربازی ۱۰نفره شدند ماباختیم این طوربازی کردن برای هواداران غیرقابل قبول هست باید پرسپولیس از این به بعد بهتر بازی کنه وگرنه جزء ۴تیم اول هم نخواهیم بود
    • جاوید IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      دو شکست و یک برد در دور برگشت لیگ برتر برای پرسپولیس واقعاً افتضاح و دور از ذهن بود.!!!!!!
    • ن رستمی DE ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      آقای اوسمار همه تیم‌ها فهمیدن اگر بیان بالا وپرس کنن تیم شما تا نیمه هم نمیتونه توپ بیاره نود درصد توپهای شما به نیمه نرسید لو میره اون ده درصدی هم اگه بتونید توپ را از نیمه رد کنید پاس‌های رو به عقب بی فایده هافبک‌های شما خیال تیم روبرو را راحت میکنن شما زمانی سپاهان را بردید که توپ با دوضرب رفت توزمین حریف ضمن اینکه تا توپ وارد محوطه ۱۸ قدم نشه گلی زده نمیشه اگر دوبار دروازه بان با بازیکنان کناری کار میکنه دو بار هم توپ را بلند بفرسته که تیم مقابل اینقدر با خیال راحت نیاد جلو
    • akbar IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای حدادی بازیکنای پرسپولیس هیچ کدوم به درد نمیخورن یعنی تیم تو این چند مدت نشان داد بدون اورونوف هیچه پرسپولیس محبوب ترین تیم دنیاس یعنی از تیم های بزرگی مثل بارسا پی اس جی بایرمونیخ محبوب تر پرسپولیسه جز پیام عالیشاه خدابندلو اورونوف و عمری و کنانی بقیه باید برن سروش هم خوبه ولی چون باند بازی میکنه اونم باید بره

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