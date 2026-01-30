واکنش باشگاه پرسپولیس به دو شکست سرخپوشان و وضعیت همکاری با «اوسمار»

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اخیر پرسپولیس در دور برگشت رقابت های برتر فصل جاری فوتبال کشور باعث شده تا روند کاری اوسمار ویه‌را و فضای مدیریتی اطراف او، مورد بررسی و نقد کارشناسان فوتبال قرار بگیرد.

اوسمار از زمان حضور روی نیمکت پرسپولیس توانست این تیم را در دور رفت مسابقات بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی بازگرداند. اتفاقی که باعث شد بخش زیادی از هواداران و کارشناسان نسبت به بازگشت او و جایگزینی‌اش به جای وحید هاشمیان ابراز رضایت و خرسندی کنند. نتایج مثبت، ثبات نسبی در ترکیب و بازگشت پرسپولیس به کورس قهرمانی، اوسمار را به گزینه‌ای قابل اتکا روی نیمکت سرخ‌ها تبدیل کرده بود.

با این حال شروع دور برگشت برای سرمربی برزیلی آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت. پرسپولیس در سه بازی اخیر خود دو شکست مقابل فجرسپاسی و فولاد خوزستان را تجربه کرد و تنها موفق شد در دیداری حساس و مهم سپاهان اصفهان را شکست دهد.

همین نوسان در نتیجه‌گیری، زمینه‌ساز افزایش انتقادها نسبت به شیوه بازی و تصمیمات فنی اوسمار شد که با توجه به جذب بازیکنان جدیدی چون ایگور سرگیف، دنیل گرا و فرزین معامله‌گری شدت بیشتری نیز به خود گرفت و طرفداران این تیم انتظار نمایش‌های هجومی‌تری از پرسپولیس داشتند.

در این فضای انتقادی، نقش مدیریت باشگاه پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری پررنگ شد تا پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه در فضای مجازی و موضع‌گیری شفاف در رسانه ها، حمایت قاطع خود را از سرمربی برزیلی اعلام کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نه‌تنها به‌صورت علنی از انتخاب اوسمار دفاع کرد، بلکه در گفتگوهای مستقیم با این سرمربی و همچنین افشین پیروانی سرپرست تیم تأکید داشت که کادر فنی و مجموعه تیم نباید درگیر حاشیه‌ها شوند.

حدادی با ابراز رضایت فنی از عملکرد اوسمار و تأکید بر حمایت همه‌جانبه هیئت‌مدیره، از کادر فنی خواست تنها تمرکز خود را معطوف به بازی‌های پیش رو کنند و بدون توجه به فشارهای بیرونی، مسیر فنی تیم را ادامه دهند.

حال باید دید این پشتوانه مدیریتی تا چه اندازه می‌تواند به آرامش نیمکت سرخ‌ها کمک کند و پرسپولیس را در ادامه فصل دوباره به مسیر ثبات و نتیجه‌گیری مطلوب بازگرداند.