عراقچی: ناامنی و جنگ به معنی جنگ در کل منطقه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان که به ترکیه سفر کرده در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه‌ای خود اظهار کرد: ایران و ترکیه همسایه و دوست روزهای آسان و دشوار برای هم بوده و هستند، تاریخ مناسبات دو کشور در طول قرون متوالی همواره برادران و دوستانه بوده است. در تحولات اخیر و خصوصاً در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و همینطور در جریان عملیات تروریستی اخیر در ماه ژانویه که از خارج از کشور توسط عوامل اسرائیل هدایت شد، دوستان ما در ترکیه همواره حامی و همراه ما بودند.

وی ادامه داد: مقامات کشور ترکیه مواضع بسیار ارزشمند و اصولی در رابطه با بقای ایران اتخاذ کردند و از جانب جمهوری اسلامی ایران از مواضع مسئولانه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ترکیه تشکر و قدردانی می‌کنم و از تسلیتی که آقای فیدان به خاطر قربانیان این فاجعه تروریستی در ماه ژانویه ملت ایران گفت، تشکر می‌کنم.

وزیر امور خارجه یادآور شد: دو کشور با هم اتفاق نظر داریم که تحولات منطقه‌ای به دلیل مداخلات نامشروع برخی قدرت‌های فرامطقه‌ای در مسیر خطرناکی در حال حرکت است و رژیم اسرائیل با دسیسه‌های شوم و متعدد به دنبال کشاندن دیگران به سمت جنگ و تضعیف و تجزیه کشورهای منطقه و تداوم توسعه طلبی و فزون‌کاهی‌های خودش است و این درک مشترک در منطقه وجود دارد که سیطره طلبی جنگ افروزی رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرزی ندارد و همه ملت‌های منطقه را موضوع طمع ورزی خود می‌داند.

عراقچی در همین رابطه ادامه داد: این خطر واقعی و ملموس است و از جانب تمام کشورهای منطقه به خوبی درک شده است، مقابله با این تعطیلات مشترک با حمایت نامحدود دولت آمریکا و برخی کشورهای غربی صورت می‌گیرد، کشورهای غربی و کشورهای منطقه باید هماهنگ عمل کنند.

وی گفت: در دیدار امروزم با برادرم آقای فیدان در رابطه با خطرات هرگونه تنش جدید و تاثیرات مخرب آن در امنیت و ثبات کل منطقه گفتگو کردیم، معتقدیم امنیت هر یک از کشورهای منطقه امنیت کل منطقه است و ناامنی و جنگ به معنی جنگ در کل منطقه خواهد بود. ما از هرگونه ابتکار عملی که باعث حفظ صلح و ثبات در منطقه، کاهش تنش‌ها و خنثی نمودن توطئه‌های شوم صهیونیستی باشد استقبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره موضع مسئولانه نسبت به بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی برای تامین منافع ملی ایران و صیانت از صلح و ثبات منطقه داشته است، ما به هیچ عنوان حاضر به پذیرش دیکته و تحمیل نیستیم، تجربه‌های پیشین نشان دهنده عدم صداقت و حسن نیت آمریکا در بحث مذاکره بوده است، با این حال ایران آماده مشارکت در هر روند دیپلماتیکی است که معنادار، منطقی و منصفانه باشد و منافع و نگرانی‌های مشروع و قانونی ما در آن لحاظ شود.



عراقچی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده ورود مجدد به گفتگوهای هسته‌ای است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نبوده و این سلاح‌ها هیچ جایگاهی در محاسبات امنیتی ما ندارند و ما آماده اعتمادسازی در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودمان همواره بوده‌ایم و حالا نیز این آمادگی را داریم. ما آماده ورود به گفتگوها هستیم اگر این گفتگوها از موضع برابر و بر اساس منافع متقابل و با احترام متقابل همراه باشد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر گفتگوها به صورت عادلانه و منصفانه باشد جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت در این گفتگوها است، ما از رویکرد دولت ترکیه برای یک مالکیت منطقه‌ای استقبال می‌کنیم و برای گفتگوهای منطقه‌ای به منظور تثبیت صلح و ثبات در منطقه حمایت می‌کنیم و آماده مشارکت در هرگونه گفتگویی بین کشورهای منطقه که به منظور ایجاد صلح، کاهش تنش، تحکیم ثبات در منطقه باشد استقبال می‌کنیم و آمادگی مشارکت در آنها را داریم.

عراقچی گفت: با دوست عزیزم آقای فیدان در خصوص مسائل غزه، سوریه، لبنان، عراق و دیگر چالش‌های منطقه صحبت کردیم و در سوریه خواستار حفظ تمامیت ارضی و خاتمه رژیم صهیونیستی، ثبات و تشکیل دولت مبنی بر آرای شهروندان و مشارکت همه اقشار در سوریه هستیم و در نهایت خواهان ثبات و وحدت این کشور هستیم و آن را در راستای ثبات منطقه ارزیابی می‌کنیم.

وی افزود: معتقدیم در عراق باید به خواست مردم عراق در انتخابات اخیر توجه شود ما به مردم عراق برای یک انتخابات عادلانه و با مشارکت بالای مردم تبریک می‌گوییم و هرگونه مداخله زورگویانه را که نافی حاکمیت ملی این کشور باشد، رد می‌کنیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه باید گفتگوهای ملی در لبنان بین همه طوایف و گروه‌های مشترک شکل بگیرد، گفت: برای دکترین راهبرد امنیت ملی لبنان خود مردم لبنان و گروه‌های لبنانی باید تصمیم بگیرند و ما از نتیجه این گفتگوها حمایت می‌کنیم، در فلسطین و در غزه پایان نسل کشی فلسطینیان و ماخذه و مجازات جنایتکاران مورد درخواست جامعه بین‌الملل هست تسریع در ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه تقاضا می‌شود. از تلاش‌هایی که دولت ترکیه برای صلح در غزه انجام داد تشکر می‌کنیم.

عراقچی همچنین گفت: از نقش سازنده برادرانمان در ترکیه به ویژه رئیس جمهور محترم این کشور آقای اردوغان و برادر محترمم آقای فیدان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم و از هرگونه مشارکت دولت ترکیه برای کمک به ایجاد صلح و ثبات در منطقه حمایت می‌کنیم و علاقمند به همکاری هستیم.

وی ادامه داد: من و برادرم آقای فیدان در خصوص مسائل دوجانبه ایجاد صلح و ثبات در منطقه حمایت می‌کنیم و علاقه‌مند به همکاری هستیم، در خصوص مسائل دوجانبه و گسترش همکاری‌های اقتصادی رفع چالش‌های موجود صحبت کردیم. دو طرف اراده جدی دارند که همکاری‌های اقتصادی خودشان را گسترش دهند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ پرسش خبرنگاری که راجع به تناقضات آمریکا و حرکت ناوگان این کشور به سمت منطقه و بیان مقامات آمریکایی برای مذاکره، اظهار کرد: تضاد در مواضع آمریکایی‌ها کاملاً مشهود هست اما چند نکته کاملاً روشن وجود دارد، حمله نظامی یک گزینه نیست، حمله نظامی را یک بار در ماه جون گذشته امتحان کردند و به هیچ یک از اهدافی که داشتند نرسیدند به همین دلیل هست که دوباره مجبور شدند به تهدیدات و درخواست‌های خودشان برای گفتگو به صورت همزمان روی بیاورند.

عراقچی در همین رابطه ادامه داد: اگر یک تجربه شکست خورده را که هر چند بار دیگر تکرار کند نتیجه مشابه خواهند گرفت و به هیچ یک از اهداف خودشان نمی‌رسند، دولت آمریکا در مورد گفتگو توسط واسطه‌های مختلف بارها از ما درخواست کرده و این درخواست خودشان را مرتب تکرار می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره هیچ مشکلی ندارد ولی گفتگو در سایه تهدید نمی‌تواند شکل بگیرد، حتماً باید تهدیدات خودشان را کنار بگذارند و رویکرد خودشان را برای یک گفتگوی عادلانه و منصفانه همانطور که آقای ترامپ در پست خود گفت، عمل کنند و در این صورت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیپلماسی را کنار نگذاشته است و نخواهد گذاشت.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به این پرسش که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد، اظهار کرد: در مورد تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی من جز اینکه برای اشتباهات راهبردی اروپا و اشتباهات محاسباتی سنگین آنها تاسف بخورم، حرف دیگری نمی‌توانم بزنم و متاسفانه اتحادیه اروپا یک نهاد رو به افول هست، نقش خودش را در روابط بین‌الملل و در جامعه بین‌الملل از دست داده است و ظاهرا حتی منافع خودش را به درستی نمی‌تواند درک کند.

عراقچی گفت: اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبود که با تروریست داعش و دیگر نهادهای تروریستی مبارزه بکند، اروپایی‌ها مجبور بودند الان در خیابان‌های اروپا با تروریست مبارزه کنند و این یک ناسپاسی در حق کسانی هست که با خون خودشان و با فداکاری خودشان منطقه و بلکه دنیا را از یک گروه تروریستی خطرناک نجات دادند، اتحادیه اروپا اشتباه کرده و مطمئنم به این اشتباه خودش به زودی پی خواهد برد. توصیه می‌کنم به جای این قبیل اقدامات احساسی به عقلانیت برگردند.

عراقچی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به تنش‌های بالای منطقه‌ای اشاره و از او پرسید با توجه به شرایط منطقه نقش ترکیه را در رابطه با کاهش تنش‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: سفر من از قبل برنامه‌ریزی شده بود و با ترکیه مشورت‌های مستمری داریم، منافع و نگرانی‌های مشترک در روابط دوجانبه ما و همینطور در منطقه جاری است. به طور مستمر رفت و آمد داریم و ظرف هفته گذشته شاید هر شب تلفنی با هم صحبت کردیم و برای دیدگاه‌های دوستانمان در ترکیه ارزش بسیاری قائل هستیم و از پیشنهاد آنها برای کمک به مسیر دیپلماسی در شرایط پیچیده کنونی قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در صورتی که لازم باشد با کشور ترکیه در رابطه با دیپلماسی همکاری خواهیم کرد، ترکیه دوست ما است و همسایگانمان در اولویت ما هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا احتمال دارد در ساعات و یا روزهای آینده مستقیماً با یکی از مقامات و یا نمایندگان آمریکایی دیدار و گفتگو کند؟ اگر مداخله نظامی قرار باشد انجام بگیرد ایران برای جلوگیری از این امر چه اقدامی انجام خواهد داد؟ اعلام کرد: هنوز برنامه‌ای برای دیدار ما و آمریکایی‌ها تنظیم نشده است و همانطور که گفتم ما برای یک گفتگوی عادلانه و منصفانه آمادگی داریم، مقدماتی برای چنین گفتگویی باید ابتدا فراهم شود، هم در رابطه با شکل گفتگوها و هم در رابطه با محل گفتگوها و همچنین در رابطه با موضوع گفتگوها، من در این خصوص امروز صحبت‌های بسیار خوبی را با آقای فیدان داشتم اما به این مشورت‌ها ادامه خواهیم داد با دوستان خودمان در منطقه و امیدوار هستیم که بتوانیم به زودی یک چارچوب مشخص که بتواند گفتگوی شرافتمندانه را تضمین بکند، برسیم.

عراقچی در رابطه با تهدیدات آمریکا نیز یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همانطور که برای گفتگو آمادگی دارد، برای جنگ هم آمادگی دارد، ما حتی از قبل از جنگ ۱۲ روزه آماده‌تر هستیم و همانطور که در آن زمان با قدرت به نیروهای تجاوزگر پاسخ دادیم این بار هم به همان شکل خواهد بود، تصورم این است که این بار به دلیل ورود مستقیم آمریکا شرایط با جنگ گذشته تفاوت بسیار زیادی خواهد داشت و متاسفانه ممکن است که از محدوده یک جنگ دو جانبه فراتر برود و این خاصیت شرایط موجود است همانطور که قبلاً امیدوارم عقلانیت حاکم شود و کسانی که به دنبال کشیدن منطقه به یک جنگ تمام عیار هستند در اهداف خودشان ناموفق بمانند.

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به مطالب مطبوعات آمریکایی مبنی بر اینکه اگر ایران دوباره سر میز گفتگو بیاید ترامپ برخی شروط را مانند پایان دادن به غنی سازی اورانیوم، متوقف کردن کامل غنی سازی و خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده از ایران و پایان دادن به برنامه‌های موشکی ایران تعیین کرده، همچنین از نوع شکل دادن روابط خارجی ایران در منطقه، اظهار کرد: خیلی روشن هست که گفتگو با دیکته کردن تفاوت دارد، نتایج گفتگو در میز مذاکره روشن می‌شود و نه قبل از آن، اگر یک طرف بخواهد خواسته‌های خودش را از قبل تحمیل بکند، دیگر اسم این گفتگو نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وارد چنین گفتگویی نمی‌شود.

عراقچی گفت: گفتگویی که همراه با تهدید باشد، اسمش گفتگو نیست، همینطور باید قاطعانه بگویم که توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ گفتگویی نخواهد بود و هیچ کشوری آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاعش خواهد با کسی دیگری مصالحه کند، امنیت مردم ایران به هیچکس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمان را به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشد حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد.