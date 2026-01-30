اعمال محدودیت ترددهای دریایی از کیش به بنادر چارک و آفتاب در ۱۱ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره بنادر کیش براساس اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان و پیش‌بینی وزش بادهای غربی تا شمال غربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیت‌های تردد شناورها برای فردا شنبه ۱۱ بهمن اعمال شده است.

تردد شناورهای خودروبر (لندینگ‌کرافت) از بندر چارک و بندر آفتاب از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۹ ممنوع است و تردد شناورهای خودروبر (لندینگ‌کرافت) از کیش با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم، بلامانع است.

تردد شناورهای مسافربری از کیش و بندر چارک از ساعت ۱۲ ممنوع است و تردد شناورهای صیادی و قایق‌ها نیز در طول روز ممنوع است.

با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت کنند.

ساکنان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی می‌توانند برای اطلاع از وضعیت مسیرهای مجاز دریایی به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۲۹۲ پیامک بزنند.

مسافران و فعالان دریایی می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعات شرایط جوی و تردد شناورها با شماره‌های ۰۷۶۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ در کیش تماس‌ بگیرند.