دستگیری ۹ نفر از لیدرهای مسلح اغتشاشات اخیر در شهرستان کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد، ۹ نفر از عوامل محوری و هدایتگر اغتشاشات اخیر که در قالب یک شبکه سازمانیافته مسلح فعالیت میکردند، پس از رصد اطلاعاتی دقیق و پیگیریهای مستمر توسط سازمان اطلاعات سپاه استان، در عملیاتهایی جداگانه شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده و اعترافات عناصر بازداشتشده، این افراد در قالب دو تیم عملیاتی و یک شبکه سازمانیافته مسلح، قصد انجام اقدامات خرابکارانه از جمله حمله مسلحانه و تیراندازی به سمت مأموران، تخریب اماکن دولتی و همچنین تهییج و تشویق اغتشاشگران برای حمله به مراکز درمانی، انتظامی و نظامی را داشتهاند که با هوشیاری و اقدام بهموقع نیروهای امنیتی در اجرای اهداف خود ناکام ماندند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد، و با انجام اقدامات اطلاعاتی، هماهنگی با دستگاه قضایی و همافزایی سایر دستگاههای امنیتی، بخش مهمی از عناصر اصلی شبکه تروریستی وابسته به جریان آمریکایی ـ صهیونیستی در سطح استان مورد ضربه قرار گرفتند.
روابط عمومی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین اعلام کرد: در روزهای آینده فیلم مربوط به دستگیری لیدر اصلی این شبکه خرابکار مسلح و اعترافات بازداشتشدگان منتشر خواهد شد.
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