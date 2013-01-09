به گزارش خبرنگار مهر، مستند "دکتر جناب" که از مجموعه فرزانگان ایران است، روایتگر زندگی دکتر کمال الدین جناب استاد ممتاز فیزیک و پایه‌گذار علوم تجربی در ایران است. موسیقی این مستند را سعید انصاری ساخته است.

تدوین اثر برعهده علیرضا تحویلدار بوده و علی اصغر برهانی به عنوان تصویربردار گروه را همراهی کرده است. همچنین عصمت شاکری تهیه‌کنندگی این مستند را بر عهده دارد.

این مستند پرتره در برنامه "فانوس" روی آنتن خواهد رفت و درباره استاد فیزیک و چهره ماندگار ایران است که در سال 1385 درگذشت.

"فانوس" با هدف پخش بهترین‌های سینمای مستند ایران، از شنبه تا پنجشنبه ساعت 23 روی آنتن می‌رود.