به گزارش خبرنگار مهر، قطعه اول و دوم آزادراه ساوه - همدان در قالب طرح مهر ماندگار، پیش از ظهر سه شنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

استاندار همدان در حاشیه بهره برداری از این پروژه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آزادراه از مهم‌ترین مراکز ارتباطی در غرب کشور است.

علی محمد آزاد با بیان اینکه این مسیر ترانزیتی، غرب کشور را از طریق همدان به مرکز کشور متصل می‌کند، گفت: همچنین به دلیل تقاضای بالای سفر از همدان به سمت کردستان این مسیر آزادراهی در حال تکمیل است.

آزاد گفت: با بهره برداری کامل از این آزادراه علاوه بر کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی، کاهش 40 کیلومتری مسیر تهران به همدان محقق می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این آزادراه، اعتبارات ویژه‌ای از محل اوراق مشارکت و مهر ماندگار به آن اختصاص یافت.

آزاد با بیان اینکه اهمیت آزاد‌راه ساوه - همدان در اتصال استان‌های غربی کشور به مرکز ایران است، افزود‌: با احتساب 60 کیلومتر از مسیر که در سال 89 مورد بهره‌برداری قرار گرفت، در مجموع 145 کیلومتر از این آزادراه امروزبا حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این آزادراه 1900 میلیارد ریال است، اضافه کرد:‌ 30 کیلومتر باقی مانده آزاد‌راه نیز تا پایان اردیبهشت 92 آماده بهره برداری خواهد شد.

آزاد تأکید کرد: این آزادراه به منظور کوتاه کردن زمان مسافرت، رفع تنگناهای موجود راه‌های اصلی غرب کشور و دسترسی سریع به این مناطق و ارتباط سریع بین ایران و کشورهای آسیای میانه به کشورهای عراق و سوریه و نیز کشورهای اروپایی حاشیه دریای مدیترانه و به عبارت دیگر احیای جاده ابریشم مدنظر است.