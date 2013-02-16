افتتاح بیش از 3 هزار کیلومتر راه و خط آهن تا تیر 92

احمد صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به پروژه های راهسازی که در سال آینده به افتتاح می رسند، گفت: تا تیرماه سال آینده 3 هزار و 180 کیلومتر انواع شبکه های ریلی، آزادراهی، بزرگراهی و راه اصلی به افتتاح می رسد که اعتبار این پروژه ها 57 هزار و 179 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به اجرای این پروژه ها، اظهار داشت: برخی از این پروژه ها شامل بزرگراه کمربندی شرقی کرمانشاه، بزرگراه کنار گذر شرقی اهواز، باند دوم بزرگراه پل سفید - قائم شهر و آزاد راه پل زال - اندیمشک است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به آزادراه پل زال - اندیمشک، تصریح کرد: برای این آزادراه 240 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده است كه از اين رقم، 120 ميليارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و 120 ميليارد تومان توسط سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: راه اصلی باب انار - سروستان، راه‌آهن نهاوند - کرمانشاه و خط آهن قزوین- رشت حدفاصل قزوین- روشان هم از دیگر پروژه‌هایی است که تا پایان تیر 1392 به بهره‌برداری می‌ رسد.