سردرگمی متقاضیان مسکن ویژه پس از 5 ماه/ واجدین شرایط مشخص نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن ویژه شهر تهران از زمانی شکل گرفت که کارشناسان اعلام کردند باوجودی که مسکن مهر توانسته نیاز بخشی از جامعه را پوشش دهند اما تعداد زیادی از متقاضیان تهرانی به دلایل شغلی امکان استفاد از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران را ندارند.

این موضوع باعث شد تا ساخت مسکن ویژه شهر تهران کلید بخورد تا بخشی از تهرانی ها که توان بیشتری نسبت به متقاضیان مسکن مهر در پرند و پردیس دارند از این واحدها استفاده کنند.

بنابراین از شهریور ماه امسال و با واریز 20 میلیون تومان از سوی متقاضیان در بانک مسکن این پروژه در سایت تهرانسر آغاز شد و براساس شرایط اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید در 4 مرحله اقساط 20 میلیون تومانی را بپردازند و پس از آن حداکثر ماهیانه یک میلیون تومان برداخت کنند.

اما با گذشت حدود 5 ماه از آغاز ثبت نام و واریز پول از سوی متقاضیان، دولت هنوز افراد واجد شرایط را تعیین تکلیف نکرده است و متقاضیان نمی دانند آیا در گزینش وزارت راه و شهرسازی پذیرفته می شوند یا نه.

در طرحهای دیگر مسکن مهر بارها دیده شده که بخش زیادی از متقاضیان که در ابتدا ثبت نام کرده بودند در مراحل گزینیش به دلیل وجود برخی از شرایط، از مسکن مهر کنار گذاشته شده اند اما از آنجاییکه آورده متقاضی در مسکن ویژه شهر تهران بیشتر است بنابراین نگرانی زیادی در میان متقاضیان وجود دارد.

در واقع حدود 3 هزار متقاضی 20 میلیون تومان را به حساب دولت واریز کرده اند اما هنوز از واجد شرایط بودن و اینکه دولت شرایط آنها را پذیرفته است اطمینان ندارند و تا کنون هم دولت در این امر هیچ پاسخی را به متقاضیان نداده است و در این مدت از سرمایه آنها برای ساخت واحدها استفاده کرده است.

پیامک عدم مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی

یکی از ثبت نام کنندگان مسکن ویژه تهران در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در این مدت بارها به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مراجعه کردیم اما آنها با یک پیامک به متقاضیان اعلام کردند که نباید به این اداره کل مراجعه کنید.

وی افزود: ما هنوز تکلیف خود را در مورد مسکن ویژه نمی دانیم و ممکن است دولت پس از گذشت یکسال به ما بگوید که واجد شرایط نیستیم در حالیکه در این مدت 20 میلیون تومان پول ما در اختیار دولت بوده است.

این متقاضی مسکن با اشاره به اینکه قیمت مسکن هم هر روز در تهران بالاتر می رود، افزود: به همراه تعدادی از متقاضیان به سایت تهرانسر رفتیم و مشاهده کردیم که ساخت این واحدها پیشرفت زیادی نداشته است و تنها زیرسازی ها انجام شده بنابراین به نظر نمی رسد که ساخت آن به زودی به پایان برسد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به آینده مسکن ویژه و گرانی آپارتمان در تهران، گفت: هنوز واجد شرایط بودن ما از سوی دولت تعیین نشده است و هیچ گونه اطلاعاتی هم از این سایت در اختیار ما قرار نمی دهند.