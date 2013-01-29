به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافتند وقتی در طول نیم ساعت نخست بروز سکته مغزی به موش‌ها سلول بنیادی تزریق شد، تقریبا عملکرد طبیعی مغز پس از یک شبانه‌روز، احیا شد.

پژوهشگران بولیویایی می‌گویند این روش قابلیت استفاده در انسان را دارد.

در حال حاضر افراد مبتلا به سکته مغزی تا حدودی با داروهای ضد انعقاد در ساعت طلایی پس از بروز سکته مغزی درمان می‌شوند.

این مطالعه، مهر تاییدی بر دیگر تحقیقاتی است که دریافته‌اند سلول‌های بنیادی می‌توانند با افزایش توانایی بدن در ترمیم بافت آسیب دیده، به بیماران مبتلا به سکته مغزی کمک کند.

سلول‌های بنیادی، سلول‌های مهمی هستند که توانایی تبدیل شدن به انواع سلول‌ها را دارند و از نظر درمانی می‌توانند جایگزین سلول‌هایی شوند که در جریان یک آسیب دیدگی یا بیماری از دست رفته‌اند.

آزمایش‌های اخیر بر روی انسان امیدهایی را در دل زنده کرده است؛ در این آزمایش‌ها نشانه‌های سکته مغزی پس از تزریق سلول‌های بنیادی بهبود یافته است.



محققان بیمارستان دانشگاه لاپاز، انواع خاصی از سلول‌های بنیادی را از چربی و مغز استخوان گرفتند، سپس آنها را به رگهای خونی موش‌هایی تزریق کردند که مدت زمان بسیار کوتاهی از بروز سکته مغزی آنها می‌گذشت.

حتی اگر سلول‌های تزریق شده ظاهرا به سوی بافت آسیب دیده مغز حرکت نکنند اما وضعیت سکته موش‌ها نسبت به آنهایی که این سلول‌ها را دریافت نکرده بودند بهبود بهتری از خود نشان داد.

طی 24 ساعت آنها بهبود سریع‌تری از خود نشان دادند و دو هفته بعد در آزمون‌های رفتاری تقریبا نمره‌های طبیعی و معمولی گرفتند.

تزریق زود هنگام این سلول‌ها ممکن است حتی "واکنش زنجیره‌ای " معمولی آسیب بافتی را که در پی سکته مغزی روی می‌دهد مختل کند. در سکته مغزی آسیب‌های اولیه به سلول‌های اضافی بیشتری در اطراف ناحیه سکته کرده خسارت وارد می‌کند.

سلول‌های بنیادی به دست آمده از سلول‌های چربی سلول‌های فراوانی دربدن هستند که می‌توان آنها را بدون جراحی‌های تهاجمی از بدن جمع آوری کرد.

با این حال دانشمندان می‌گویند آزمایش‌های انسانی سلول بنیادی درمانی در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود و هنوز راه زیادی تا آن باقی است.