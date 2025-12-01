نقش رسوبات پنهان چربی در افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که هم چربی کبد و هم چربی احشایی که در اطراف اندام‌های داخلی جمع شده‌اند، خطر ابتلاء به تصلب شرایین و گرفتگی عروق گردن را افزایش می‌دهند.

محققان می‌گویند افراد می‌توانند این نوع "چربی پنهان" را داشته باشند، حتی اگر شاخص توده بدنی (BMI) آنها در محدوده سالم باشد.

دکتر «سونیا آناند»، متخصص پزشکی عروق در مرکز علوم بهداشتی همیلتون در انتاریو کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «شما همیشه نمی‌توانید با نگاه کردن به کسی تشخیص دهید که آیا چربی احشایی دارد یا کبدی.»

آناند گفت: «این نوع چربی از نظر متابولیکی فعال و خطرناک است. حتی در افرادی که اضافه وزن قابل مشاهده‌ای ندارند، با التهاب و آسیب شریانی مرتبط است. به همین دلیل است که تجدید نظر در مورد نحوه ارزیابی چاقی و خطر بیماری‌های قلبی عروقی بسیار مهم است.»

برای این مطالعه جدید، محققان داده‌های MRI بیش از ۳۳۰۰۰ بزرگسال در کانادا و بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند و هم رسوبات چربی و هم سلامت شریان‌های گردن آنها را بررسی کردند.

محققان گفتند شریان‌های گردن، خون را به مغز می‌رسانند و باریک شدن آنها پیش‌بینی‌کننده کلیدی سکته مغزی و حمله قلبی است.

افزایش چربی احشایی و کبدی با ضخیم شدن دیواره‌های شریان و تجمع پلاک‌های مسدودکننده شریان مرتبط بود.

راسل د سوزا، محقق ارشد و استادیار روش‌های تحقیقات سلامت، شواهد و تأثیر در دانشگاه مک مستر، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که حتی پس از در نظر گرفتن عوامل خطر قلبی عروقی سنتی مانند کلسترول و فشار خون، چربی احشایی و کبدی همچنان در آسیب شریانی نقش دارند.»

محققان گفتند که نتایج نشان می‌دهد پزشکان باید به جای تکیه بر شاخص توده بدنی (BMI)، استفاده از ارزیابی‌های مبتنی بر تصویربرداری از توزیع چربی را برای بیماران در نظر بگیرند.

بزرگسالان میانسال همچنین باید در نظر داشته باشند که چربی پنهان ممکن است به سلامت آنها آسیب برساند، حتی اگر بیش از حد چاق به نظر نرسند.

طبق گفته کلینیک کلیولند، افراد می‌توانند با تحرک داشتن، تغذیه سالم، خواب خوب، و کاهش استرس، خود را از شر چربی احشایی خلاص کنند.