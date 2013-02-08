دانشگاه علم و فناوری مازندران بعنوان چهارمین دانشگاه پس از دانشگاه مازندران، صنعتی بابل و علوم کشاورزی بوده که تحت پوشش و دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
افزایش سطح علمی دانشجویان، بهره مندی از ردیف بودجهای مستقل، افزایش جذب دانشجو از 500 به بیش از دو هزار نفر، افزایش رشتههای دانشگاهی و امکان تحصیل دانشجویان تا مقطع دکتری از جمله مزایای تبدیل علم و صنعت به دانشگاه علم و فناوری مازندران است.
مراسم جشن تاسیسدانشگاه علم و فناوری مازندران با حضور متکان معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان استانی و شهرستانی، 14 روز شنبه 21 بهمن در این دانشگاه برگزار می شود.
واحد علم و صنعت بهشهر به دانشگاه علم و فناوری مازندران ارتقا یافت
بهشهر - خبرگزاری مهر: با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران شعبه پردیس بهشهر به دانشگاه علم و فناوری مازندران ارتقا پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیریهای مستمر در پنج سال گذشته، دانشگاه علم و صنعت ایران شعبه پردیس بهشهر به دانشگاه علم و فناوری مازندران ارتقا پیدا کرد.
