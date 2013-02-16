به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد گفت: مسئولیت ساخت قطعه های 1 و 4 از آزاد راه تهران-شمال را وزارت راه و شهرسازی برعهده دارد که قطعه 4 آن تا پایان سال افتتاح می شود.



وی خاطر نشان کرد: قطعه 4 به طول 20 کیلومتر حدفاصل مرزن آباد و چالوس قرار بود در شهریورماه سال جاری افتتاح شود که متاسفانه به علت رانش و ریزش کوه تا این زمان به تعویق افتاده است.



وزیر راه و شهرسازی افزود: قطعه 1 حدفاصل تهران و شهرستانک است که 60 کیلومتر مسیر را کوتاهتر می کند این قطعه مشکل معارضان داشت که آن هم مرتفع شده وعملیات اجرایی آن توسط پیمانکار در حال پیگیری است.



نیکزاد در خصوص قطعات 2و3 اظهار داشت: مسئولیت ساخت این 2 قطعه را بنیاد مستضعفان برعهده دارد که متاسفانه هنوز شروع نکرده و اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد داشتند از طریق کنسرسیوم حضور پیدا کنند مقدور نشده است.