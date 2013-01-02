سئوال از وزیر راه در مورد مشکلات آزادراه تهران شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی لاشکی اظهار داشت: در احداث آزادراه تهران شمال، خانواده‌هایی که در مسیر احداث قرار داشتند همکاری‌های لازم را داشته اما برخی از ابنیه خصوصی و عمومی مردم دچار آسیبهای جدی شد.



وی افزود: باید پول این خانواده‌ها تاکنون پرداخت می‌شد اما این امر محقق نشد و بنابراین از وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه نرخ‌گذاری و تملک سئوال می‌شود و وی باید در این‌ باره پاسخ دهند.



نماینده مردم نوشهر و چالوس همچنین تصریح کرد: تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور آغاز شد.

استیضاح شهردار هچیرود

نظرعلی فقیه و حسن غرایاق زندی، دو عضو شورای اسلامی شهر هچیرود با ارائه طرح 16 سئوال، خواستار استیضاح اکبر جعفر نژاد شهردار هچیرود شدند.



شهر هچیرود حدود یکسالی است که تاسیس شد و نخستین شهردار این شهر پس از حدود یکسال فعالیت طعم استیضاح را می‌چشد.



نظرعلی فقیه رئیس شورای اسلامی شهر هچیرود یکی از موافقان استیضاح شهردار گفت: استیضاح شهردار مربوط به عملکرد وی در مدت حضور ایشان در شهرداری است که در واقع توانمندی انجام کارهای عمومی شهری و عمرانی را ندارد.

آغاز مسابقات فوتسال معلمان



نخستین مرحله مسابقات فوتسال معلمان تربیت بدنی منطقه یک استان مازندران آغاز شد. این مسابقات با شرکت شش تیم و با حضور 60 معلم تربیت بدنی در سالن مرحوم هاشمی نسب ساری آغاز شد.

سهرابی، رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش مازندران گفت: نخستین مرحله مسابقات فوتسال معلمان تربیت بدنی منطقه یک مازندران آغاز شد.



وی بیان داشت: این مسابقات در راستای ایجاد شور و نشاط و افزایش سطح سلامت معلمان تربیت بدنی استان برگزار می شود.

شرکت 1900 فرهنگی در دوره پیشگیری اجتماعی



سید علی ساداتی سلیمی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران گفـت: در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و به استناد سند ملی و استانی تاکنون بیش از هشت هزار و 931 فرهنگی استان در دوره آموزشی مبارزه با مواد مخدر شرکت کردند.

وی بیان داشت: این دوره آموزشی به منظور انتقال آموخته ها به والدین و دانش آموزان در جهت کاهش بلای خانمانسوز اعتیاد در سطح استان برگزار شد.



معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه این دوره آموزشی در سالهای 89 و 90 در سطح استان برگزار شد تصریح کرد: 30 هزار فرهنگی دیگر تا پایان سال 93 این دوره آموزشی 24 ساعته را سپری خواهند کرد.