مسابقات هندبال جوانان منطقه دو کشور در شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان باشگاه های منطقه دو کشور انتخابی تیم ملی ساعت 14:30 روز شنبه با برگزاری اولین بازی بین تیم های قزوین و مشهد در مجموعه ورزشی شهید اکبری شاهرود آغاز شد.

در این رقابتها 10 تیم شامل استان های قم، مرکزی، قزوین، خراسان رضوی، زنجان، البرز، تهران، آذربایجان شرقی، گلستان و مجموعه زنجیره ای کات شاهرود نماینده استان سمنان به رقابت می پردازند.

رقابت های باشگاهی هندبال جوانان در قالب دو منطقه و در استان های سمنان و خوزستان برگزار می شود و در پایان تیم های برتر انتخاب و معرفی می شوند.

این بازی ها تا چهارم اسفندماه ادامه دارد.

همچنین عصر امروز بعد از اولین بازی تیم های تبریز-قم، البرز-زنجان و مجموعه زنجیره ای شاهرود-گلستان به مصاف هم خواهند رفت.

تیم شاهرود در مسابقات بوکس منطقه 3 کشور سوم شد

تيم بوكس شهرستان شاهرود به نمايندگي از استان سمنان در مسابقات بوكس منطقه سه كشور در مشهد به مقام سوم دست یافت.

در بخش انفرادی این مسابقات، يعقوب حسن زاده محسن علي محمدي به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند و مرتقي فلاحي، ايمان عرب يار محمدي و علي ابوالفضلي مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

برگزاری مسابقه چهارجانبه کبدی استان سمنان

مسابقه چهارجانبه کبدی استان سمنان جام فجر در شاهرود برگزار شد.

در این مسابقه، تیم های حسین آباد کالپوش شهرستان میامی، هیئت کبدی سمنان و باشگاه زنجیره ای کات شاهرود به ترتیب اول تا سوم شدند.

این مسابقه با حضور چهار تیم در سالن ورزشی اداره کل راه آهن شمال شرق در شاهرود برگزار شد.