خوزستان بر سکوی قهرمانی کبدی جوانان کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور «جام سرداران شهید حاجی بابایی» عصر جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در سالن ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد و تیمهای خوزستان و قم برای کسب جام قهرمانی به مصاف هم رفتند.
این دیدار حساس که با حضور علاقهمندان کبدی و مسئولان ورزش استان همدان همراه بود، با رقابتی نزدیک و نفسگیر دنبال شد و در نهایت تیم خوزستان توانست با نتیجه ۴۵ بر ۴۱، نماینده قم را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.
در دیگر نتایج این دوره از رقابتها، تیمهای گلستان و اصفهان به عنوان مشترک سوم دست یافتند.
همچنین کمیته برگزاری مسابقات، کاپ اخلاق را به تیم همدان، میزبان بازیها اهدا کرد.
گفتنی است؛ نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور (بخش پسران) از ۲۵ تا ۲۸ شهریور به میزبانی همدان و با شرکت ۲۱ تیم از استانهای مختلف کشور برگزار شد.
نزدیک به ۴۰۰ کبدیکار، مربی، سرپرست و عوامل اجرایی در این رویداد ورزشی حضور یافتند که جلوهای از شور و نشاط جوانان ورزشکار ایرانی را به نمایش گذاشت.
نظر شما