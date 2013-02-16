به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول بازبینی نمایش‌های دانشجویان دانشگاه هنر و معماری با حضور علی دریابیگی، امیرکاووس بالازاده، حمید مرادویسی و امیر مرسلی از صبح شنبه 28 بهمن‌ماه آغاز شد. در این مرحله هیات بازبین 88 اثر متقاضی حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از این دانشگاه را طی چهار روز خواهند دید. مرحله اول بازبینی نمایش‌های دانشجویان دانشگاه اراک نیز به طور همزمان و توسط هیات بازبین متشکل از آرش دادگر ، مهران امامی، لیلا جواهری انجام می‌شود.

هفته گذشته نیز بازبینی مرحله اول 21 نمایش از داشکده سینما تئاتر توسط نداهنگامی، امین عظیمی، حمید مرادویسی و امیر مرسلی انجام شد که در مجموع از سه دانشگاه تنکابن، هنرهای زیبا و سینما تئاتر 58 کار مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. مرحله اول بازبینی بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران تا 6 اسفندماه ادامه دارد. آثار منتخب 20 فروردین‌ماه 92 مرحله نهایی بازبینی بخش صحنه‌ای را پشت سر خواهند گذاشت.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری علی تقی‌زاده در اردیبهشت‌ماه 92 برگزار می‌شود.