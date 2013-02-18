به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، درپی رایزنیهای نمایندگان ایران در جریان برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون سنگ نوردیآسیا که در آبان ماه سال ۱۳۹۱ به میزبانی کره جنوبی برگزار شد، «آنتونی سی» دبیرکل فدراسیون سنگنوردی آسیا ضمن تمجید از فعالیتها و پیشرفتهای اخیر ایران در زمینه سنگنوردی در حوزههای داخلی و بین المللی، با ارسال ایمیلی به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران و سایر فدراسیون های کوهنوردی و صعودهای ورزشی آسیا، کشورمان را به عنوان نامزد برگزاری مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد.
قرار است کنفدراسیون سنگنوردی آسیا با بررسی شرایط تمامی کشورهایی که خواستار برگزاری این رقابتها در سال جاری میلادی هستند بهترین گزینه را برگزیند. ایران با توجه به پیشرفتی که در این رشته در سالهای اخیر داشته، از شانس بالایی برای کسب این میزبانی برخوردار است.
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