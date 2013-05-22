مهدی داورپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری رقابتهای سنگنوردی قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: این بیست و یکمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا است که طی روزهای اول تا سوم خردادماه در پارک ملت تهران برگزار می‌شود. تاکنون حضور 10 کشور خارجی در این دوره از مسابقات مسجل شده و غیر از ژاپن تمامی قدرتهای برتر آسیا در این دوره از مسابقات شرکت دارند. در فهرست تیم‌های شرکت کننده نام چندین قهرمان جهان به چشم می‌آید که نشان از کیفیت بالای این دوره از مسابقات دارد.

وی درباره این علت برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در پارک ملت تهران اظهار داشت: ارتفاع دیوار برگزاری مسابقات 15 متر است که با کارهای فنی و پشت صحنه به 18 متر می‌رسد. از سویی هیچ یک از سالن‌های کشورمان امکان برگزاری چنین مسابقاتی را ندارند و در اکثر کشورها نیز رقابتهای سنگنوردی در فضای باز برگزار می‌شود. خوشبختانه یک کار حماسی در ورزش کشور در حال خلق شدن است و دیواره با استاندادرهای جهانی در داخل کشور در حال ساخت بوده که تا قبل از برگزاری مسابقات به پایان می‌رسد و در پارک ملت نصب می‌شود.

مدیر کمیته سنگنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران ادامه داد: مسابقات قهرمانی آسیا در سه رشته بولدورینگ، سرطناب و سرعت در دو بخش مردان و زنان برگزار می‌شود. همچنین در بخش اورهال یا مجموع رقابتها نیز نفرات برتر را معرفی می‌کنیم. البته در کنار برگزاری این دوره از مسابقات دو دوره بین‌المللی قاره ای با حضور رییس فدراسیون آسیایی انجام می‌گیرد. ضمن این که نماینده فدراسیون جهانی از هلند در این دوره از رقابتها شرکت دارد.

داورپور یادآور شد: سال گذشته که مسابقات قهرمانی آسیا در چین برگزار شد 8 کشور خارجی شرکت کردند که این دوره تعداد تیم‌ها افزایش یافته است.