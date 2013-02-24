بررسی بیمه زنان خانه دار در ستاد ملی زن و خانواده در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه زنان خانه‌دار حالا دیگر یک پرونده با 11 سال سابقه است. طرحی که هر چند وقت یکبار روی میز مسوولان قرار می گیرد و پس از بحث و بررسی دوباره به صندوقچه فراموشی سپرده می شود.

در این میان اما همزمان با آخرین ماه های دولت دهم، مسوولان ستاد ملی زن و خانواده مصمم به تصویب بیمه زنان خانه دار هستند تا این طرح هر چه سریعتر به سرانجام برسد. مریم مجتهد زاده رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت بیمه زنان خانه دار می گوید:« تصویب بیمه زنان خانه دار یکی از موضوعات مهم در دولت دهم بوده است و باید این موضوع هرچه سریعتر در دولت دهم تصویب شود.»

به گفته او، موضوع بیمه زنان خانه دار قرار است این هفته به منظور تصویب، در ستاد ملی زن و خانواده مطرح شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیحات خود را درباره مزایای این بیمه اینگونه تکمیل می کند:« بیمه زنان خانه‌دار ابتدا افرادی را که تازه ازدواج کرده‌اند تحت پوشش قرار می دهد و امیدواریم با این اقدام هم دختران تشویق به ازدواج شوند و هم اینکه دیگر نوعروسان دغدغه ای نسبت به آینده خود نداشته باشند.»

به گزارش خبرنگار مهر بیمه زنان خانه دار 10 سال پیش در سال 1381 در 6 استان به شکل پایلوت اجرا شد و زنانی که تحت پوشش قرار گرفتند برای برخورداری از بیمه بازنشستگی ماهانه مبلغ 5 هزار تومان به حسابی که از سوی سازمان بهزیستی تعیین شده بود واریز کردند. براساس طرح، زنان می‌بایست بین 22تا 60 سال سن داشته باشند و پس از 20‌ سال بیمه پردازی می‌توانستند از مستمری پرداختی به کارکنان و بازنشستگان مشمول قانون استخدامی کشوری برخوردار شوند. این طرح درست پس از پنج سال و ابتدای سال 1386 از سوی سازمان بهزیستی لغو شد و اعتراض زنانی که حق بیمه پرداخت کرده بودند تنها منجر به بازگرداندن اصل پولشان شد.

پس از ناموفق بودن طرح نخست، مسوولان نسخه دیگری برای این نوع بیمه پیچیدند. به این ترتیب که بیمه شدن زنان خانه‌دار نزد صندوق تامین اجتماعی به‌صورت خویش فرما بود که براساس آن زنانی که مایل بودند از این نوع بیمه استفاده کنند می‌بایست حداقل ماهانه 37 هزار تومان به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز کنند و این بیمه از قانون از‌ کار‌افتادگی غیرناشی از کار تبعیت می‌کرد و چنانچه زنی بر اثر یک حادثه بیشتر از دو سوم توانایی جسمی‌اش را از دست بدهد به شرط آنکه در 10 سال پیش از وقوع حادثه یکسال بیمه پرداخت کرده باشد یا در طول سال پیش از حادثه 90 روز بیمه پرداخت کرده باشد می‌تواند مستمری ازکار افتادگی دریافت کند. این نسخه با استقبال روبه‌رو نشد و به چرخه اجرا نرسید.