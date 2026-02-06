نوین:هدف دشمن از اغتشاشات، تجزیه و نابودی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر،نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، شامگاه جمعه در هئیت قائم آل محمد محله اسماعیل بقال تبریز با اشاره به حوادث اخیر کشور اظهار کرد: روزهای گذشته برای ملت ایران روزهای سختی بود و متأسفانه اعتراضات برخی بازاریان، با ورود سرویسهای جاسوسی بیگانه و دخالت مستقیم دشمنان، از مسیر صنفی خارج و به اغتشاش و آشوب کشیده شد.
وی افزود: مقامات آمریکایی و صهیونیستی بهصراحت در رسانهها به دخالت خود در وقایع اخیر اعتراف کردند و این مسئله نشان میدهد پروژه بیثباتسازی ایران، کاملاً طراحیشده و هدفمند بوده است.
نوین با تمجید از حضور آگاهانه مردم در حماسه ۲۲ دیماه تصریح کرد: دشمنان پس از ناامید شدن از تداوم درگیریهای خیابانی، به جنگ روانی و دروغسازی روی آوردند و با بزرگنمایی آمار جانباختگان، تلاش کردند افکار عمومی جهانی را علیه ایران تحریک کنند؛ آماری که حتی خودشان بعداً ناچار به عقبنشینی از آن شدند.
وی خاطرنشان کرد: مجریان شبکه ایراناینترنشنال بهصراحت اعلام کردند که آمارسازی با هدف افزایش فشار جهانی و زمینهسازی برای حمله به ایران انجام شده است. هدف نهایی دشمن، نه دلسوزی برای مردم، بلکه تجزیه و نابودی ایران است.
نماینده مردم تبریز با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران گفت: حجم فشارهایی که امروز بر ایران تحمیل میشود اگر بر هر کشور دیگری وارد میشد، سالها پیش فرو میپاشید، اما بصیرت ملت و تدابیر رهبر معظم انقلاب تاکنون مانع تحقق رؤیای دشمنان برای بازگشت به دوران استعمار و وابستگی شده است.
وی با انتقاد از تحریف تاریخ پهلوی در رسانههای بیگانه بیان کرد: نسلی که بدون رسانه و با آگاهی، رژیم پهلوی را کنار زد، هرگز برای بازماندگان همان رژیمی که سالها از اموال ملت ایران ارتزاق کردهاند، فرش قرمز پهن نخواهد کرد.
نوین در پایان تأکید کرد: خون جوانان این سرزمین بر گردن جریانهایی است که با حمایت بیگانگان، به خشونت، حمله به نیروهای مسلح و ناامنسازی کشور دامن زدند و تعداد بالای شهدای پلیس، مدافعان امنیت و بسیجیان، گواه خویشتنداری و مظلومیت حافظان امنیت کشور است.
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