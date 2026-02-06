کابینه جدید دولت مستعفی یمن در عدن تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا که مدیریت آن را دولت مستعفی و مورد حمایت عربستان برعهده دارد، رشاد العلیمی، رئیس موسوم به شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن(دولت مستعفی)، امروز جمعه فرمان تشکیل کابینه جدید به ریاست شایع محسن الزندانی را صادر کرد.الزندانی علاوه بر مقام نخست وزیری به صورت همزمان وزیر امورخارجه و مهاجران این کشور نیز خواهد بود.

براساس این فرمان، از دیگر اعضای این کابینه می توان به معمر الاریانی به عنوان وزیر اطلاع رسانی، ابراهیم حیدان وزیر کشور، طاهر العقیلی وزیر دفاع اشاره کرد.

گفتنی است مرکز فعالیت و استقرار این کابینه در شهر عدن قرار دارد و شورای موسوم به رهبری ریاست‌جمهوری در کاخ ریاست‌جمهوری «المعاشیق» در این شهر مستقر هستند.

این دولت بر مناطق جنوبی و شرقی یمن مانند عدن، حضرموت، مأرب و تعز نظارت دارد، در حالی که مناطق شمالی از جمله صنعا در کنترل جنبش انصارالله قرار دارد.