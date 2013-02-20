کاهش 24 درصدی وقوع جرائم در خراسان شمالی/ جرائم خشن کمتر از انگشتان دست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار صفوت الله امام وردی محمدی با اعلام کاهش 24 درصدی جرائم در خراسان شمالی در مدت 11 ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته، دلیل كاهش جرائم در این استان را برخورد قاطع پلیس با متخلفان و مجرمان عنوان كرد.

وی اظهار كرد: این استان در بخش جرائم خشن نیز در زمره استان های امن بود به طوری كه شمار جرائم خشن خراسان شمالی در سال جاری كمتر از انگشتان یك دست است.

وی اضافه كرد: در 11 ماه سال جاری این استان در شاخص كشفیات نیز به نسبت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.

سردار محمدی همچنین بر برخورد قاطع پلیس با عوامل هتك حرمت شهروندان در فضای مجازی تاكید كرد و گفت: هرگونه انتشار اطلاعات شخصی، انتشار تصاویر، فیلم و نشانی شهروندان بدون رضایت آنها در فضای مجازی ممنوع است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: پلیس فتا با منتشر كنندگان اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می كند.

وی افزود: برخی سودجویان به بهانه های مختلف اقدام به انتشار اطلاعات شخصی افراد بخصوص عكس های خانوادگی، آدرس و تلفن های آنان می كنند كه با این كار زمینه ناامنی را برای این گروه از مردم فراهم می كنند.

وی به شهروندان خراسان شمالی توصیه كرد از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی خود به افراد ناشناس خوداری كرده و حتی از ذخیره عكس های خانوادگی در رایانه های شخصی نیز بپرهیزند تا امكان سوء‌استفاده از آن به كمترین حد برسد.

وی توصیه كرد: افرادی كه اطلاعات شخصی خود را بر روی رایانه ها به خصوص لپ تاپ قرار می دهند موارد ایمنی نگهداری از این اطلاعات را نیز رعایت كنند.