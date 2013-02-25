سخنگوی پیشین کاخ سفید: به من گفته شده بود، عملیات پهپادها را انکار کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت گیبس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفته است هنگامی که به عنوان سخنگوی دولت اوباما وارد کاخ سفید شده است به او گفته شده است در مورد برنامه‌های سری هواپیماهای بدون سرنشین صحبت نکند و حتی وجود چنین برنامه‌هایی را تایید نکند.

گیبس گفته است سیاست پنهان‌کاری در مورد برنامه‌های بدون سرنشین کار او را به عنوان سخنگوی کاخ سفید در مواجهه با خبرنگاران سخت کرده بود.

گیبس با احمقانه خواندن سیاست پنهان‌کاری در مورد برنامه‌های بدون سرنشین گفت به عنوان سخنگوی رسمی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران باید موضوعی را انکار می‌کردم که واقعیت داشت.

دولت اوباما از سال 2009 برنامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای "کشتار هدفمند" تروریست‌ها در خاورمیانه و حتی کشتن شهروندان آمریکایی را تشدید کرده است. افزایش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و کشتار شهروندان آمریکایی در عملیات‌های هواپیماهای بدون سرنشین توسط دولت اوباما با انتقادات شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است هر چند دولت اوباما از تایید وجود برنامه‌های بدون سرنشین سر باز زده است.