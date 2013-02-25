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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

عضو جنبش مردمی اردن:

منافقین ابزار آمریکا و اسرائیل هستند/ آموزش ترورهای سیاسی توسط موساد

منافقین ابزار آمریکا و اسرائیل هستند/ آموزش ترورهای سیاسی توسط موساد

عضو جنبش مردمی اردن گروهک تروریستی منافقین را ابزار آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و اعلام کرد که اعضای این گروهک توسط موساد تحت آموزش جهت ترورهای سیاسی مسئولان ایران، قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمد الروسان عضو دفتر سیاسی جنبش مردمی اردن در گفتگو با اشرف نیوز اظهار داشت که گروهک تروریستی منافقین ابزاری در دستان سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان این مطلب افزود: سرویس های اطلاعاتی اسرائیل به ویژه موساد و شاباک به منافقین در زمینه ترورهای سیاسی مسئولان و مقامات ایران آموزش می دهند.

الروسان درباره آینده گروهک تروریستی منافقین گفت: آینده روابط تاکتیکی و استراتژیک میان منافقین و تمامی دولت های آمریکا رو به پیشرفت است و این روابط از کانال موساد انجام می شود. این کارشناس افزود: ارائه اطلاعات به موساد از سوی منافقین یک شرط ضروری و اساسی برای دریافت غذا و لباس از آمریکا است.

وی درباره اینکه چرا سازمان ملل متحد نقش خود را در اخراج منافقین از عراق ایفا نمی کند گفت: علت این امر آشکار است. زیرا آمریکا در این باره تصمیم گیری نکرده است. چرا که سازمان ملل متحد به منزله بخش هایی از وزارت امور خارجه آمریکا است و واشنگتن چنین تفکری درباره این سازمان دارد.

کد مطلب 2005894

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