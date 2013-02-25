اجازه ایجاد تشکیلات سیاسی مستقل در شمال سوریه را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی در مسیر پرواز به امارات متحده عربی گفت: اجازه نخواهیم داد تشکیلات سیاسی جداگانه ای در شمال سوریه ایجاد شود.

وی که سیاست های دولتش در حمایت از گروه های تروریستی در سوریه مشکلات جدی و بی ثباتی را در سوریه و حتی مناطق کرد نشین ترکیه به وجود آورده است در این خصوص به خبرنگاران اظهار داشت : تمامیت ارضی سوریه برای من خیلی مهم است.

وی در ادامه گفت : آنکارا نمی خواهد شاهد مشکلاتی مشابه مشکلات شمال عراق در شمال سوریه باشد. لازم به ذکر است چنین اظهاراتی در حالی از سوی وی مطرح می شود که اقدامات خودسرانه دولت ترکیه در شمال عراق از عوامل اصلی بروز تنش در شمال عراق و در روابط دولت مرکزی عراق و منطقه کردستان عراق است.

نخست وزیر ترکیه در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از نقش اصلی کشورش و برخی رژیمهای عربی در ادامه بحران و ناامنی و خشونتها در سوریه مدعی شد : ترکیه، عربستان، مصر و اردن مخالف تجزیه سوریه هستند و اجازه نخواهند چنین وضعیتی در منطقه ایجاد شود.

اردوغان افزود ایجاد هرگونه تشکیلات سیاسی مستقل در شمال سوریه به تمامیت ارضی سوریه آسیب خواهد رساند و ترکیه اجازه نخواهد چنین تحولی در این منطقه به وجود آید.