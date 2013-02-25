آماده سازی 10 مرکز درمانی فرهنگیان مازندران برای مسافران نوروزی

حسن علي شيري در گفتگو با خبرنگار مهر به تجهيز و آمادگي 10 مركز بهداشتي درماني اشاره كرد و گفت: اين مراكز به صورت شبانه روزي در ايام تعطيلات نوروزي به مسافران و بيماران خدمات بهداشتي و درماني ارائه مي دهند.



وی افزود: فرهنگياني كه در ايام نوروز سال 92 قصد سفر به مازندران را دارند از بيست و هشتم اسفند ماه 91 تا دوازدهم فروردين 92 مي توانند به ستاد اسكان در شهرستان ها و مناطق مازندران مراجعه كنند.

امیری با بيان اينكه در سال گذشته آموزش و پرورش استان پذيراي 226 هزار میهمان در ايام تعطيلات نوروز بوده است، افزود: امسال پيش بيني مي شود روزانه بيش از 23 هزار مسافر در ايام نوروز پذيرش شوند.

مديركل آموزش و پرورش مازندران افزود: هزار و 310 كلاس با تجهيز يخچال، تلويزيون و ساير تجهيزات در گروه الف قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در نوروز امسال 480 مدرسه استان آماده ميزباني و اسكان روزانه بيش از 23 هزار فرهنگي كشور است.

معاون پشتيباني آموزش و پرورش مازندران با بيان اينكه رزرو اينترنتي از اول اسفند ماه آغاز و تا بيستم همين ماه ادامه دارد بيان داشت: همكاران فرهنگي سراسر كشور مي توانند جهت ثبت نام و رزرو اينترنتي مدارس در سطح استان به نشانی http://eskan.medu.ir مراجعه و اقدام کنند.



وي تصريح كرد: مراجعان در زمان اسكان با در دست داشتن كارت شناسايي به آدرس ستاد اسكان آموزش و پرورش شهرستان مورد نظر به صورت حضوري مراجعه کنند.

شيري افزود: در سال گذشته 44 مدرسه با 259 كلاس جهت رزرواسيون آماده شده بود كه در نوروز امسال در تمامي 32 شهرستان و منطقه رزرو اتاقها انجام خواهد شد.



