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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

بخشدار ویژه عسلویه معارفه شد

بخشدار ویژه عسلویه معارفه شد

عسلویه - خبرگزاری مهر: در آئینی با حضور مسئولان، بخشدار جدید بخش ویژه عسلویه معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه بخشدار جدید عسلویه با تاکید بر لزوم هوشیاری همه آحاد مردم و حرکت در مسیر ولایت، اظهار داشت: باید هوشیار باشیم و با حضور باشکوه در انتخابات آینده بار دیگر دشمنان را ناامید کنیم.

محمدحسن پرآور اضافه کرد: خردادماه سال آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود و انتظار داریم این انتخابات با حضور حداکثری برگزار شود.

وی تصریح کرد: دشمنان برای ایجاد فتنه جدید در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که باید هوشیار باشیم و با بصیرت لازم توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از استقرار فرمانداری در عسلویه خبر داد و تصریح کرد: به زودی فرمانداری در عسلویه مستقر می‌شود و فرماندار این شهرستان نیز در آیین ویژه‌ای معرفی می‌شود.

وی یادآور شد: انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در خردادماه آینده با استقرار فرمانداری در عسلویه برگزار می‌شود و این قول را به مردم عسلویه می‌دهیم که این مهم در کم‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فرماندار شهرستان کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: خدمات بسیار زیادی در دوران خدمتی دولت‌های نهم و دهم در نقاط مختلف کشور انجام شده که در بخش عسلویه نیز شاهد حجم عظیمی از این خدمات هستیم.

تیمور یزدان‌شناس اضافه کرد: خدمت در نظام انقلاب اسلامی از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و همه مسئولان باید از فرصتی که در اختیار دارند نهایت استفاده را برای خدمت بیشتر به مردم و جلب رضایت الهی ببرند.

رئیس دادگاه عسلویه نیز در این آیین اظهار کرد: عسلویه از امن‌ترین مناطق استان بوده و در چند سال اخیر تلاش خوبی در این راستا انجام شده است.

منصور شکراللهی افزود: مدیریت نادری بخشدار سابق در ایجاد امنیت در منطقه بسیار تاثیرگذار بوده و امیدواریم این روند تداوم یابد.

در این آیین با تقدیر از زحمات عبدالله نادری (بخشدار سابق عسلویه)، سید محمد احمدپور به عنوان بخشدار ویژه عسلویه معرفی شد.

کد مطلب 2007603

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