قیمتهای شب عید در سقف بودجه خانوارها نمی گنجد/ ضرورت برخورد جدی با متخلفان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، فاصله گرانی ها با عیدانه دولت تا حدی است که طبقات ضعیف و متوسط جامعه قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند، حراجی ها و کالاهای بی کیفیت چینی که این روزها بیشتر از هر زمانی روانه گوشه گوشه بازار شده نیز چاره ساز نیست.

هر چند فشار گرانی ها کمر خانوارهای زیادی در شهرهای این استان را خم کرده اما شوق خرید به خصوص برای فرزندان، خیابانهای اصلی شهرها به خصوص ارومیه را مملو از جمعیت کرده است، این شلوغی برای عده ای که زمینه سودجویی خود را فراهم دیده اند موجب شعف و خوشحالی است.

در کنار عیدانه دولت واریز یارانه های نقدی نیز خیال اصناف را برای بالا بردن قیمت کالاها خود راحت کرده است و این امر سبب گرانی کاذب در کمتر از 16 روز مانده به آغاز سال جدید شده است.

نکته قابل تامل دیگر در کنار گرانی ها تفاوت قیمت کالاهای مشابه در مغازه های مختلف در یک مرکز خرید مثل خیام و امام خمینی(ره) ارومیه که در جوار یکدیگر قرار دارند است آنهم تفاوتی بسیار فاحش.

وضعیت بازار در خیابان عطایی ارومیه حال و هوای دیگری دارد در این خیابان که تمام کالاهای اساسی و غیراساسی و به قول یکی از شهروندان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می شود نیز جدال خریدار و فروشنده بیشتر از سایر خیابانها روبه راه است.

یکی از شهروندان که به خیال مناسب بودن قیمت ها به بازار این بخش از شهر سرزده از کیفیت بسیار پایین کالاها گلایه مند است و می گوید قیمت ها شاید در مقایسه با سایر بخش ها تا حدودی مناسب است اما کیفیت ها بسیار پایین است.

نظارت ها بر بازار در آستانه عید بسیار ضعیف است

زینب علی بیگلویی خانم خانه داری که برای خرید لباس برای دخترش به بازار آمده ضمن انتقاد از بالا بودن قیمتها و کیفیت پایین انواع کالا، ادامه داد: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور موجب شده زمینه سواستفاده ها به خصوص در آستانه عید بیشتر شده و قیمت انواع کالاهای خارجی و حتی تولیدات داخلی نیز تفاوتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت انواع کالاهای ضروری قدرت خرید مردم را کاهش داده و سودجویان نیز در سایه نظارت کمرنگ مسئولان نرخ هایی ارائه می کنند که در سقف بودجه مردم نمی گنجد، ادامه داد: اصناف نیز کالاها را نه بر اساس بودجه خانوارها که بر اساس بیشترین نرخ سود خود قیمت گذاری کرده اند.

این شهروند ارومیه ای با اشاره به اینکه البته در برخی واحدهای صنفی از کد کالایی شبنم برای اجناس خارجی استفاده شده و قیمتها در آنها معقول به نظر می رسد، ادامه داد: ولی متاسفانه تعداد این مغازه ها به جرات می توان گفت در یک مجتمع تجاری چند صد واحدی به انگشتان دست نیز نمی رسد.

در این میان مغاره ها و بوتیک ها انواع لباس های ترک و مارک دار خارجی نیز نقش خود را در بالا بودن نرخ انواع کالاهای خارجی و داخلی به خوبی ایفا کرده و با وجود ارائه تخفیف قیمت تا مرز 50 درصد، شاهد فروش مانتوها و کیف و کفش های با قیمت بالغ بر 200 تا 300هزار تومانی و شلوارهای جین و پارچه ای 100 تا 150 هزار تومانی هستیم.

گرانی ها موجب شده در عید شرمنده خانواده باشیم

بهنام یوسفی بازنشسته ارتش و دارای 2 فرزند دانشجو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هزینه های تحصیل از جمله شهریه و قیمت کتاب و لوازم تحریر به قدری افزایش یافته که بودجه ای برای تامین اقلام مورد نیاز شب عید برای خانواده ها باقی نمی ماند.

وی با تاکید بر اینکه برای اینکه در آستانه عید شرمنده خانواده نشوم تمام پس انداز خود را خرج خرید های نوروزی کرده ام افزود: با این وجود برای تامین بسیاری از کالاهای اساسی فرزندانم هنوز با مشکل مواجه هستم.

وی با بیان اینکه در این میان افزایش نرخ ارز، کمبود یا افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج و انواع گوشت نیز در بالا بودن قیمت لباس و کیف و کفش و اقلام مورد نیاز شب عید از جمله آجیل بی تاثیر نبود، گفت: نه تنها بازنشستگان بلکه کارکنان شاغل نیز باتوجه به عدم دریافت مزایا و اضافه کاری با مشکلات روبرو هستند.

جوانان از ازدواج به دلیل گرانی شانه خالی می کنند

زوج جوانی نیز که برای خرید لوازم مورد نیاز جشن عروسی خود که قرار است در اولین روزهای بهار 92 برپا شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانکها با این وضعیت قیمتها، گفتند: آغاز زندگی مشترک ساده و بی آلایش نیز نیازمند خرید لوازم ضروری است.

آنها نوسان قیمت طلا با وجود آغاز پیش فروش سکه را یکی مشکلات اقتصادی در سطح کشور دانسته و اظهار داشتند: با این وضعیت موجود اغلب جوانان از ازدواج شانه خالی می کنند و حاضر نمی شوند مسئولیت زندگی را به دوش بکشند.

نظارت ها در ایام پایانی سال تشدید شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص وضعیت خرید و فروش های نوروزی با اعلام اینکه توانایی سازمان در ایام پایانی سال و ایام عید، مقابله با سودجویان است، گفت: با توجه به اینکه امکانات و نیروهای بازرسی سازمان محدود است، انتظار می رود مردم خود را از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تلقی کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از طریق تماس با شماره 124 سازمان اطلاع رسانی کنند.

عباداله اکبری با اشاره به اینکه شهروندان در این ایام نباید نگرانی از خرید کالاهای اساسی خود داشته باشند، افزود: اگر چه در ایام پایانی سال و ایام عید افزایش تقاضا بر افزایش قیمت دامن می زند بنابراین مردم هرچه به اندازه نیاز خرید کنند دیگر با مشکلی به عنوان گرانفروشی در جامعه روبه رو نخواهیم بود.

وی از آغاز به کار و برپایی 18 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا به منظور تعادل بازار و ارائه خدمات به مصرف كنندگان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ها تلاش شده کالاهای مورد نیاز مردم با تخفیف پنج تا پانزده درصد تخفيف و قیمت های مناسب به مردم عرضه شود.

اکبری تاکید کرد: به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف اقتصادي اكيپ ثابت بازرسي و نظارت مستقر در نمايشگاه به شكايات مردم رسيدگي خواهد شد.

با متخلفان اقتصادی برخورد جدی شود

استاندار آذربایجان غربی نیز در جلسه اخیر تنظیم بازار آذربایجان غربی با مسئولان دستگاه های نظارتی و اقتصادی اتمام حجت کرد و گفت: باید برخورد قاطعانه ای با افراد سود جو، فرصت طلب و متخلف در بازار شب عید در استان انجام شود.

وحید جلال زاده افزود: معیار تنظیم قیمت های مختلف را نباید با قیمت استان های دیگر مقایسه کرد و باید مسئولان امر با نهایت جدیت موضوع افزایش های احتمالی قیمت ها را بررسی نموده و با خاطیان برخورد قانونی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه نباید گذاشت تعدادی فرصت طلب و زیاده خواه جو عمومی بازار را در استان بر هم زنند و با اقدامات خود باعث افزایش نامتعادل قیمت کالاهای مختلف شوند، ادامه داد: هر یک از اصناف استان که گران فروشی کنند و مشمول تخلفات شوند تا 15 فروردین ماه سال آینده پلمپ خواهند شد.

جلال زاده همچنین با اشاره به این که روزمرگی نباید در دستگاههای اجرایی خصوصا دستگاه های نظارتی حکم فرما باشد، تاکید کرد: دستگاه های نظارتی استان اگر کمترین افزایش قیمت را در کالاهای مورد نیاز مردم استان مشاهده کنند باید با برخورد قاطعانه جلوی سود جویی افراد متخلف را بگیرند.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه اندیشیدن تدبیر برای بهره برداری از انبارهای ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز مردم استان امری ضروری و مهم است، گفت: باید اطلاعات کافی در این زمینه در دست کارشناسان مربوطه قرار گیرد تا بتوانند برنامه ریزی های درستی داشته باشند.