به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه کنترل بازار در پی افزایش قیمت 90 درصدی فرآوردههای نفتی از دی ماه سال جاری تاکنون، این شرکت را مکلف کرد تا زمینهای را فراهم آورد که قیمت مواد اولیه کارخانجات تولیدی را کاهش دهد.
متن کامل تکالیف کارگروه کنترل بازار برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به شرح زیر است:
"با توجه به تخلفات صورت گرفته ناشی از عرضه انواع فرآوردههای نفتی از جمله (لوبکات) از جانب شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در خارج از بورس کالا، ضمن تاکید بر این موضوع که تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت فرآوردههای نفتی صادر نشده است، مقرر شد:
الف) شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است در اسرع وقت نسبت به عرضه کل محصول خود از طریق بورس کالا برابر ضوابط اقدام نماید.
ب) سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف شد نسبت به تشکیل پرونده تخلفاتی برای شرکت مذکور اقدام نموده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد. سازمان مذکور می بایست خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
ج) سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف گردید پس از اخذ مدارک و مستندات مربوط به تعدیل قیمت فرآوردههای نفتی ویژه از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در جلسات آتی کارگروه ارایه کند."
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