سازمان حمایت: ایران خودرو مشمول افزایش قیمت نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با عنایت به اعلام شرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش محصولات این شرکت به استحضار مردم عزیز می رساند این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت را داشته است و درخواست های دیگری را ارائه کردند که با عنایت به مصوبه و دستورالعمل شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها مشمول افزایش قیمت نبوده و با درخواست های قبلی این شرکت مخالفت شده است .

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اخیرا این شرکت درخواست جدیدی را ارائه نکرده است و سایر شرکت ها با توجه به شرایط و وضعیت حال حاضر درخواست های خودشان را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه نمودند که این محاسبات انجام خواهد شد در مجموع مجوزات لازم برای شرکت ایران خودرو صادر نشده و این افزایش قیمت ها فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: به محض اینکه این افزایش قیمت ها توسط شرکت به شرکت بورس اعلام شد مکاتبه ای توسط سازمان حمایت به شرکت بورس اعلام شد مبنی بر اینکه مجوزات لازم اخذ نشده و بورس اقدامات لازم خودش را انجام بدهد همچنین بابت اینکه این فروش ها اتفاق بیفتد کما اینکه در پرونده قبلی این شرکت مترتب است موضوع بعد از اینکه فروش ها اتفاق افتاد پرونده و گزارش به سازمان تعزیرات ارسال شد و طبق اطلاعات واصله پرونده مذکور در حال حاضر در شعبه تجدید نظر در حال رسیدگی و بررسی است برای این موضوع جدید هم که اتفاق افتاده به محض اینکه فروش ها انجام بگیرد و آمار و اطلاعات اخذ شود پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

شانیان اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع، موضوع گران فروشی هست و بدون اخذ مجوزهای لازم قطعا سازمان باید صرفا از طریق سازمان محترم تعزیرات موضوع رو گزارش کند و پیگیری لازم از آن مرجع صورت بگیرد و فرایندی که رسیدگی می شد در تعزیرات نسبت به خود پرونده اگر نیاز باشد چندین جلسه برگزار شود و مستندات لازم دریافت و بررسی ها و نقطه نظرات کارشناسی آنجا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد فلذا ما به عنوان دستگاه گزارش دهنده تخلف، موضوع رو ارسال می کنیم و سازمان تعزیرات حکومتی موضوع رو بررسی می کنند و رای خودشان را در شعب بدوی و همچنین تجدید نظر صادر می کنند

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار نمود: ما نمی توانیم الان بگویم افزایش قیمت اصلا مشمولش این شرکت خواهد شد و به چه میزان یعنی با توجه به اینکه الان مشمول افزایش قیمت هستند بر اساس همان مصوبه شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، اما آیا این افزایش قیمت هایی که الان شرکت اعلام کرده مورد تایید است، باید درخواست و مستندات از طرف شرکت ارائه شود و بعد از محاسبات لازم از طریق مراجع ذی ربط به شرکت ابلاغ می شود.

وی گفت: از شرکت به عنوان مبنا بحث صورت های مالی شرکت ها دریافت می شود هزینه سربار دستمزد و همچنین میزان تعدیلاتی که در مواد اولیه صورت گرفته که در شرکت های خودروسازی قاعدتا بیشتر قطعات خودرو هست دریافت می شود خریدای جدیدی که داشتند و بعد از آن با محاسباتی که توسط سازمان انجام می شود قیمت جدید اعلام می شود

شانیان گفت: فارغ از اینکه این افزایش قیمت درست هست غلط است کم یا زیاد بودن این افزایش قیمت ها مسئله اصلی طی کردن فرایند قانونی هست بر حسب ضوابط و دستورالعمل های جاری و ساری باید حتما مجوزات لازم رو اخذ کنند و بعد از اینکه مستندات مانند صورت های مالی از جمله هزینه های سربار هزینه دستمزدو.. است و همچنین تعطیلاتی که در خریدهای جدیدشون بابت قطعات و مواد اولیه شون داشتند این ها بررسی می شه و قیمت محاسباتی به شرکت اعلام می شود این موضوع باید حتما از طریق طی کردن فرآیند و اخذ مجوزات لازم انجام شود

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار نمود: در پایان از همه ی شرکت و خودروسازان عزیز درخواست دارم که مستندات خودشان رو ارائه کنند و ما هم سعی می کنیم در اسرع وقت قیمت های جدید رو با موضوعات و مسائل مختلف و همچنین با حمایت از مردم عزیز و مشتریان به شرکت ها ابلاغ کنیم که ان شالله موضوع تعیین قیمت های خودرو نیز تعیین تکلیف شود