به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به اظهارات مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر" مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار/ پرونده تخلفات پالایش و پخش و 4 پالایشگاه به دادگستری رفت " اعلام کرد: "برخلاف اظهارات درج شده به نقل از آقای مولاخواه، هیچ گونه افزایش قیمتی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش صورت نگرفته بلکه تغییرات ایجاد شده در نرخ، ناشی از اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 ، مصوبه مورخ 23/6/91 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر رعایت نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی بوده و در همین راستا مقرر شده کارگروه تخصصی در هفته آینده در خصوص تجدید نظر و تعدیل نرخ و رفع مشکل بخش حمل و نقل عمومی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری لازم صورت پذیرد."

این در حالی است که پیش از این یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار برای کنترل نرخ فرآورده‌های نفتی خبرداد و گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی باید با مجوز کارگروه کنترل بازار صورت گیرد، از این موضوع تخلف و هم اکنون پرونده شرکت ملی پالایش و پخش و 4 پالایشگاه به وزارت دادگستری ارسال شده است.

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر از مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار برای کنترل نرخ فرآورده‌های نفتی خبرداد و گفت: با توجه به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی خود در بازار، باید از کارگروه کنترل بازار مجوز دریافت می‌کرده، این کارگروه در مصوبه‌ای که به تازگی داشته، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به تشکیل پرونده تخلف شده است.

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: قیمت فرآورده‌های نفتی در دی ماه سال جاری 77 درصد افزایش را تجربه کرد، این در شرایطی است که علیرغم آن، مطابق با بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در بهمن و اسفندماه در مجموع 10 درصد دیگر به این قیمتها افزایش یافت، بنابراین در طول مدت سه ماه، قیمت فرآورده های نفتی 90 درصد افزایش یافت که این امر بی ثباتی قیمتها و عدم برنامه‌ریزی را در پی داشت.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده است که برای پالایشگاهها و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، پرونده تخلفاتی تشکیل دهد که در این رابطه، پرونده تخلف برای 4 پالایشگاه به ارزش 45 میلیارد تومان تشکیل شده است؛ این پرونده هم اکنون به وزارت دادگستری ارسال شده تا این وزارتخانه با ابزارهای قانونی در اختیار، به این تخلف رسیدگی کند.

مولاخواه با اشاره به تاثیرپذیری تولیدکنندگان روغن موتور از این افزایش قیمت، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده روغن موتور، ناچار به افزایش 30 درصدی قیمت شده‌اند اما اگر قرار باشد که مجدد افزایش قیمت مواد اولیه صورت گیرد، در ایام پایانی سال همزمان با رونق سفرهای نوروزی، این امر به ضرر مصرف کنندگان بوده و منجر به بروز مشکلاتی برای حمل و نقل عمومی کشور می شود.

وی، سپس به قیمت مصوب روغن موتور پرداخت و تصریح کرد: با توجه به افزایش 30 درصدی قیمت روغن موتور، مردم باید بدانند که قیمت مصوب روغن موتورهای بنزینی 4 لیتری با توجه به کیفیت آن بین 23 هزار تومان تا 26 هزار تومان و برای روغن موتورهای دیزلی که 20 لیتری است، باتوجه به کیفیت بین 84 تا 93 هزار تومان تعیین شده است.

به گفته مولاخواه، مردم اگر روغن موتور را با قیمتی بالاتر از این خریداری کردند، مراتب را با شماره تلفن 124 به بازرسان سازمان حمایت اطلاع دهند.

وی اظهار داشت: امیدواریم وزارت دادگستری با ابزار قانونی خود، کاهش قیمتها را صورت دهد.

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: هر ماهه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید نرخ فرآورده‌های ویژه نفتی را در بورس جهت مصارف داخلی اعلام کند، بنابراین افزایش قیمتها با عاملیت این شرکت صورت گرفته و پرونده این شرکت به دادگستری ارایه می‌شود.