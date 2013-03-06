تنها بیمارستان شیروان نیازمند توجه بیشتر مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی عصر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان، عنوان کرد: با توجه به تعداد زیاد مراجعین به این بیمارستان، از روستاها و شهرهای شیروان و فاروج، تقویت نیروی انسانی و تاسیساتی این بیمارستان باید هرچه سریع تر انجام شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یقینا با راه اندازی بیمارستان 200 تخت خوابی در حال احداث این شهرستان، شاهد خدمات دهی مطلوب و قوی تری به مردم خواهیم بود اما می بایست نواقص این بیمارستان نیز مرتفع شود.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این بیمارستان گفت: ما بر این باوریم که با توکل به قدرت لایزال الهی و تکیه به همت و اراده جمعی و با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی مجرب، با رعایت آخرین استانداردهای سازمانی ، در امر ارائه مراقبت های درمانی مطلوب، یکی از بهترین بیمارستان های هم تراز شمال شرق کشور هستیم.

بهمن جعفری افزود: این بیمارستان در زمینه ارائه خدمات درمانی به جمعیت تحت پوشش شهرستانهای شیروان، فاروج و مسافران و زائران حضرت ثامن الحجج(ع)، در راستای حاکمیت بالینی انجام وظیفه می کند.

وی اظهار داشت: هدف این مرکز حفظ و ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش است و تلاش می کنیم با حفظ کرامت انسانی، رعایت عدالت اجتماعی و منشور حقوق بیماران و مهرورزی در ارائه خدمات درمانی مطلوب، جهت افزایشی رضایتمندی مراجعین گام برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در حال حاضر به عنوان تنها مرکز درمانی این شهرستان 167 هزار نفری، علاوه بر پذیرش بیماران این شهرستان، به علت نبود بیمارستان در شهرستان فاروج، مراجعین زیادی نیز از این شهرستان همسایه خود دارد.

ساخت این بیمارستان از سال 53 با ظرفیت 55 تخت طراحی و آغاز شد و در سال 73 به صورت غیررسمی و در سال 74 نیز با 57 تخت بیمارستانی به صورت رسمی افتتاح شد.

در آن زمان در این بیمارستان خدمات درمانی در بخش های داخلی، اطفال، جراحی زنان، جراحی عمومی، اورژانس، زایشگاه و اتاق عمل ارائه می شد.

پس از آن در خرداد سال 76 بخش CCU این بیمارستان، در سال 81 بخش ICU، در سال 82 بخش دیالیز و در سال 85 نیز بخش NICU این بیمارستان راه اندازی شد.

همچنین در سال 81 با پیگری های مستمر، ظرفیت بیمارستان به 120 تخت افزایش یافت و در سال های بعد نیز با تلاش های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان، بناها و ساختمان های جدیدی در این بیمارستان احداث شد و ظرفیت تخت های آن نیز به 180 تخت فعال افزایش یافت.