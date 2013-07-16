واكاوي فوت بانوي شيرواني در جريان عمل زايمان/ علت حادثه اعلام مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، اول تير ماه سال جاري بود كه خانم د. ح 38 ساله؛ که در پي درد زایمان به زایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره)شیروان مراجعه و پس از معاینه و تشخیص پزشک متخصص جهت انجام زایمان طبیعی در بخش زایشگاه بستری شده بود؛ در جريان عمل زايمان جان خود را از دست داد.

دلايل فوت اين بانوی فرهنگی شیروان به بحث داغ بين مردم اين شهرستان تبديل شد و اين مسئله تا بدان جا پيش رفت كه مسئولین ارشد شهرستان نيز در تایید و عدم تایید آن واکنش نشان دادند.

عده ای نبود دکتر متخصص در آن لحظه در بیمارستان و عده ای دیگر نیز نبود امکانات کافی در اتاق عمل و قسمت های مختلف بیمارستان را دليل رخ دادن این حادثه عنوان می کنند.

اما در این میان برخي از افراد كه شايد چندان تخصصي نيز در اين زمينه ندارند؛ انجام عمل دوم بعد از زایمان را غیر ضروری عنوان کرده اند و گفته اند بیمار فوت کرده بود و عمل دوم غیرضروری انجام گرفته است.

در اين بين گروهي نيز از شکایت خانواده متوفی از پزشک متخصص این بیمار خبر می دهند و عده ای هم از بی گناهی این دکتر متخصص می گویند.

هر چه كه باشد در اين مدت حرف و حدیث های مرگ این بانوی شیروانی، نقل و نقل مجالس مردم اين شهرستان شده است به گونه اي كه سرانجام شماري از اعضای جديد و قديم شورای شهر شيروان به این موضوع ورود پیدا کرده و خواهان شفاف سازی این موضوع شدند.

خلاصه اینکه بانوان شیروانی این روزها با ترس و اضطراب برای انجام عمل زایمان وارد بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان می شوند.

لزوم شفاف سازي در زمينه مرگ مادر شيرواني

عضو شورای اسلامی شهر شیروان بعد از وقوع اين حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاستی های مهم بیمارستان امام خمینی(ره) این شهر، خواستار توسعه و تجهیز بیشتر این بیمارستان شد.

اسماعیل حسین پور فضا، امکانات و پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان را ناکافی دانست و گفت: به رغم زحمات مدیریت و پرسنل این بیمارستان، متأسفانه کمبود امکانات و فضا در تنها بیمارستان شیروان، سبب بروز مشکلات حادی برای شهروندان شده و در شرایط موجود این بیمارستان در شأن مردم دومین شهر استان نیست.

وی با انتقاد از اختصاص اعتبارات اندک به این بیمارستان، اظهار داشت: تا زمان راه اندازی بیمارستان جدید باید این بیمارستان تجهیز شود تا نیازی نباشد شهروندان شیروانی برای بسیاری از موارد راهی شهر بجنورد یا مشهد شوند.

حسین پور اضافه کرد: هرچند اقدامات مناسبی با کمک خیرین و مدیریت این بیمارستان برای تجهیز برخی بخش های آن انجام شده اما بیمارستان شیروان هنوز نیازمند توسعه و تجهیز بیشتر است.

این عضو شورای شهر شیروان با ابراز تأسف از فوت یکی از فرهنگیان در بیمارستان شیروان در روزهای اخیر، افزود: متأسفانه یکی از بانوان فرهنگی شیروان، بنا به گفته کادر پزشکی به علت مشکلات موجود در بیمارستان با مشکل روبرو شده و تسلیم مرگ شد که این ضایعه جامعه فرهنگی و مردم شیروان را عزادار کرده است.

حسین پور با بیان اینکه نمی توان چشم بر این مرگ های مظلومانه بست، تصریح کرد: ضرورت دارد مسئولان با دقت پیگیر این اتفاق باشند و به منظور رفع شبهات، اطلاع رسانی شفافی در خصوص دلیل فوت این فرهنگی و موارد احتمالی مشابه انجام دهند تا سبب اعتماد بخشی به مردم شود.

مراحل پزشکی متوفی به صورت کامل انجام شده بود

مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان اما ضمن رد تمامي اظهارنظرهای غیر اصولی در رابطه با نحوه مرگ این بانوی شیروانی گفت: بلافاصله بعد از فوت مادر و در راستای شفاف سازی موضوع، جلسه اضطراری با حضور تمامی متخصصین و رئیس بیمارستان به مدیریت رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل بیمارستان برگزار و موضوع بررسی شد.

امین الله اسکوئیان اظهار داشت: بیمار سرکار خانم د.ح 38 ساله در حاملگی سوم خود، ساعت شش و 20 دقيقه صبح مورخه اول تير ماه 92 با درد زایمانی به زایشگاه این بیمارستان مراجعه و با انجام ویزیت و تشخصیص پزشک متخصص خانم دکتر رویا مسیبی جهت انجام زایمان طبیعی در بخش زایشگاه بستری شد.

وی افزود: سیر پیشرفت زایمان طبیعی بوده و در ساعت يازده و 30 دقيقه به دلیل کاهش ضربان قلب جنین، با واکوئوم و به صورت طبیعی زایمان انجام می گیرد.

اسکوئیان اظهار داشت: در ساعت يازده و 45 دقيقه بيمار دچار خونریزی بیش از حد طبیعی می گردد که با توجه به حضورخانم دکتر مسیبی در زایشگاه و بالین بیمار(به اذعان و شهادت همراهان بیمار) داروهای مورد نیاز اعم از سرم سنتو سینون، پرفوزیون سرم هماکسل و شیاف میزوپروستول جهت بیمار توصیه و اجرا می شود اما مجددا بیمار دچار خونریزی شدید شده که آمپول آلفا PGF2(ازداروهای جدید ضد خونریزی پس از زایمان) ترزیق می گردد.

وی افزود: با توجه به خونریزی متوسط به دنبال آتونی رحم جهت پک رحم و همچنین معاینه زیر بیهوشی به دلیل عدم همکاری بیمار در ساعت دوازده و 25 دقيقه بیمار به اتاق عمل منتقل می شود و فشار خون بیمار در هنگام ورود به اتاق عمل 60/80 و نبض نيز 140-130 بوده است.

مدیر داخلی بیمارستان گفت: به دلیل عدم کنترل خونریزی، پزشک متخصص اقدام به مشورت با ديگر پزشك متخصص زنان(دكتر اسکندری) نموده و سپس اقدام به برداشتن رحم می نماید که بیمار در ساعت چهارده و 30 دقيقه با فشار خون 60/100 و نبض 110 به بخش آی سی یو منتقل می گردد و پس از انتقال به بخش آی سی یو متاسفانه در ساعت چهارده و 55 دقيقه دچار افت شدید فشار خون و برادیکاری شدید و نهایتا ایست قلبی می گردد و سی پی آر می شود.

وی افزود: با توجه به عدم تغییر علائم حیاتی علی رغم تزریق چندین واحد خون و خونریزی فعال از درون شکم و سوندهای معده و مثانه و با تشخیص افتراقی خونریزی داخل شکمی جهت لاپاراتومی تجسسی به اتاق عمل منتقل و با کمک آقایان دکتر فضل الله پور و اسکندری، لاپاراتومی مجدد می گردد که مشکل خاصی نداشته است و در نهایت در ساعت شانزده و 55 دقيقه با دستور آقای دکتر جوادی متخصص قلب ختم سی پی آر اعلام می شود.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به شرح ما وقع در پرونده بالینی بیمار، اظهارات همکاران بیمارستان و همچنین خانواده متوفی، پزشک متخصص زنان از ساعت شش و 20 دقيقه صبح تا زمان فوت بیمار در کلیه مراحل بررسی، ارزیابی و انجام اقدامات درمانی در زایشگاه و بالین بیمار حضور فعالانه داشته و این بیمارستان نیز در پروسه درمان بیمار فوق هیچگونه کمبود تجهیزات و امکاناتی نداشته است.

اسکوئیان با اشاره به افرادی که در رابطه با این موضوع اظهار نظر کرده اند، گفت: بهتر بود مسئوليني كه در اين زمينه اظهارنظر كرده اند، قبل از انجام هر صحبتی از مراجع ذیربط همانند پزشکی قانونی، نظام پزشکی و بیمارستان استعلام حادثه را مي گرفتند و سپس با اطلاعات کامل به اظهار نظر می پرداختند.

مدیر داخلی بیمارستان شیروان گفت: حرف و حدیث هایی که در داخل شهر بیان می شود اثرات منفی زیادی را برای بیمارستان خواهد داشت که به عنوان مثال می توان به عدم ماندگاری پزشکان متخصص در این شهر، قهر و عدم اعتماد بیماران به بیمارستان و مراجعه به شهرهای مجاور، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ امتیازی جهت جذب و ماندگاری پزشکان متخصص از سوی سایر نهادهای شهرستان داده نشده است، افزود: زیر ساختهای شهرستان برای جذب پزشک متخصص، مناسب نیست و باید پزشکان متخصص خوبی را که در شهرستان داریم حفظ کنیم و نگذاریم عده ای به خاطر مسائل شخصی، نظم درمانی شهر را برهم بزنند.

اسکوئیان با بیان اینکه نتیجه نهایی حادثه، دو ماه پس از زمان وقوع و بعد از بررسی مراجع ذی صلاح اعلام می شود، افزود: مرگ این مادر در بيمارستان شيروان در حين عمل زايمان اولين مورد از سال 1379 تا کنون بوده كه آن هم به دلیل سهل انگاری دکتر و نبود امکانات در بیمارستان نبوده است.

قصوري در اتاق عمل روي نداده است

سرپرست اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان نیز در این رابطه گفت: در زمان ورود بیمار به اتاق عمل، هیچ عمل دیگری انجام نمی شد و بیمار ساعت دوازده و 30 دقيقه با تشخیص خونریزی بعد از زایمان وارد اتاق عمل شد.

جواد دوست زاده افزود: تمام امکانات مورد نیاز این عمل فراهم بوده و در بهترین زمان و با استفاده از حداکثر نیروی اتاق عمل، اقدامات جهت حفظ رحم آغاز شد و زمانی که جواب نداد، اقدامات خارج کردن رحم و مراحل دیگر عمل انجام گرفت.

پزشك: تمام تلاش خود را انجام دادم

دکتر رویا مسیبی پزشک متخصص زنان و پزشک این بیمار فوت شده نیز با ابراز ناراحتی از وقوع این حادثه گفت: هیچ پزشکی حاضر نیست مشکلی برای بیمار وي به وجود آید و این در حالی است که این بیمار سه سال تحت نظر و بیمار خودم بوده است.

وی اظهار داشت: این حق مردم است که از حقیقت آگاه شوند اما حقیقت را چه کسانی مشخص می کنند؟ عده ای که با جوسازی های ناعادلانه تمام تلاش های شبانه روزی پزشکان را زیر سوال می بردند؟

مسیبی اضافه كرد: این موضوع در مرحله اول از سوی بیمارستان، پزشکی قانونی، نظام پزشکی و وزارت بهداشت پیگیری می شود و در نهایت نتیجه آن به سازمان بهداشت جهانی ارسال می شود.

وی گفت: من معتقدم و ایمان دارم که تمام تلاش و سعی خود را برای نجات این بیمار انجام داده ام و اگر در این مورد هر جای ایران هم بود نتیجه ای جز این حادثه تلخ حاصل نمی شد.

این پزشک متخصص با بیان اینکه ماهیانه 250 الی 280 مورد زایمان در بیمارستان شیروان انجام می گیرد که 60 الی 70 درصد آن به صورت زایمان های طبیعی انجام می شود، اظهار داشت: بنده در سال 1388 برای گذراندن دوران طرح وارد شیروان شدم و در سال 1390 طرح خود را به اتمام رساندم و از 30 اسفند ماه سال 91 که قراردادم با بیمارستان تمام شده فقط به اصرار مسئولین و با هدف خدمت به مردم عزیز این شهر هنوز مشغول به فعالیت هستم.

وی گفت: مدت چهار سال است در شیروان فعالیت می کنم و خانه ای که در آن زندگی می کنم اتاقی است که در پشت ساختمان بیمارستان و در انتهاي حیاط که محل تصفیه خانه فاضلاب و محل جمع آوری آشغالهای بیمارستان است، واقع شده و اگر این شرایط سخت را تحمل می کنم فقط به خاطر نزدیکی به بیماران جهت کمک های اورژانسی است نه چیز دیگر، چرا که هم مسئولین پانسیون مناسب را خارج از محیط بیمارستان در اختیارم قرار داده اند و هم شرایط مالی ام به گونه اي هست که بتوانم منزلي مناسب تهيه كنم و این مشکلات را به جان نخرم.

مسیبی عنوان کرد: در سال گذشته به عنوان پزشک متخصص نمونه شیروان و فاروج انتخاب شده ام اما در سال جاري و بعد از این اتفاق که بنده در آن تقصیری نداشته ام، از سوی عده ای به عنوان پزشک بی صلاحت عنوان می شوم که این اصلا توزان و عدالت نیست.

هیچ گونه کوتاهی از سوی پزشک متخصص صورت نگرفته است

مسئول زایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان نیز گفت: در رابطه با بیمار فوت شده هیچ گونه کوتاهی از سوی پزشک متخصص صورت نگرفته است و برخلاف اظهار نظرهای مختلف، از زمان بستری تا زایمان پزشک متخصص حضور داشته و زایمان نیز به صورت طبیعی و با سر صورت گرفته است.

اشرف واعظی افزود: نوزاد دختر با وزن سه کیلو و 360 گرم در آغوش مادر قرار گرفت و تماس های مادر و بچه در لحظه ای اول انجام شد.

وی گفت: زایشگاه شیروان طبق اظهار نظرهای مسئولین نظارت استانی و کشوری، از نظر امکانات و تجهیزات در حد قابل قبول است.

حال نوزاد کاملا خوب است

دکتر جلال جهان نیا؛ متخصص نوزادان و کودکان نیز که دارای 18 سال سابقه پزشکی است، گفت: فرزند بانوي مرحوم شيرواني، به صورت طبيعي با سر متولد شده و آسیبی نیز به وی وارد نشده است و در حال حاضر هم حال نوزاد کاملا خوب است.

وی استنباط های شخصی برخي از افراد را باعث به وجود آوردن این شایعات در رابطه با علت های مختلف مرگ مادر عنوان کرد و افزود: از نظر عوام، خونریزی بعد از زایمان علت مرگ است که این موضوع را مسئولین ذیربط و ذی صلاح به صورت کارشناسی پیگری می کنند و نتیجه آن را نیز به مردم اعلام خواهند کرد.

ارسال نامه از سوی پزشکان متخصص بیمارستان به مسئولین

اما این ماجرا به همین جا ختم نشد و پزشکان متخصص بیمارستان شیروان در نامه ای به روسای شبکه بهداشت و درمان و بيمارستان، این هجمه های غیر کارشناسی را محکوم نموده و خواستار دفاع از حقوق پزشکان شدند.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید در روزهاي اخير یک مورد تاسف برانگیز مرگ مادر در بیمارستان شیروان رخ داده است، تا آنجا که بررسی و ارزیابی اولیه نشان داده است، اقدامات درمانی لازم از بدو ورود بیمار به زایشگاه و با حضور مستقیم همکارمان خانم دکتر مسیبی طبق پروتکل و مرحله به مرحله و بدون درنگ انجام شده است.

در ادامه اين نامه آمده است: اما همانطور که آگاه هستید گاهی برخلاف تمام تلاشهای استاندارد و علمی در جهت نجات جان یک بیمار، پاسخ مناسب ممکن است دریافت نشود و بیمار فوت نماید که این مساله اختصاص به این بیمارستان و شهرستان ندارد و حتی در پیشرفته ترین مراکز درمانی جهان نیز چنین مواردی ممکن است بروز پیدا کند و همین امر نیز توجیه کننده کوششها و سرمایه گذاری های بی پایان بشر در پژوهشهای پزشکی است، چرا که هنوز و با وجود پیشرفت های شگرف، بازهم نقاط تاریک و مجهول در این عرصه بسیار است.

اين نامه مي افزايد: در این مورد خاص نیز قضاوت نهایی را باید به بعد از روشن شدن نتایج نمونه برداری و تحقیقات مربوطه موکول کرد، ولی آنچه مسلم است کادر درمانی مسئول در آن روز، با تمام توان خود در جهت جلوگیری از این حادثه ناگوار تلاش نموده اند اما متاسفانه به نتیجه دلخواه نرسیده اند. اين پزشكان در ادامه نامه خود آورده اند: لذا آنچه انگیزه ما از نگارش این نامه را برانگیخته است واکنش های غیرکارشناسی و شتاب زده ای است که از سوی برخی افراد صورت می گیرد که این امر نه تنها کمکی به مردم و بیماران در آینده نمی کند؛ بلکه سبب دلسردی همکاران در بیمارستان شده به طوریکه از هم اکنون شاهد تضعیف انگیزه اقامت در شهرستان و تمایل به رفتن در بین آنها هستیم.

نتیجه نهایی علت فوت بیمار، به زودی اعلام می شود

رییس شبکه بهداشت، درمان و دانشکده پرستاری شهرستان شیروان گفت: مدارک و اسناد مربوط به بیمار فوت شده به مراجع ذی صلاح ارسال شده و توسط هیئت بدوی نظام پزشکی بررسی و نتیجه آن نيز به زودی اعلام می گردد.

حسین زارع ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: ضعف زیرساختهای شهری و کمبود شدید پزشک متخصص در شهرستان می طلبد افراد و اشخاص و مسئولین در اظهارنظرهای خود کمی دقت و تحقیق نمایند تا مشکلی برای جامعه پزشکی شهر به وجود نیاید و این بیمارستان نیز در جلب متخصصین و همچنین ارتقاء کاری آنان در سال جاری و سالهای آتی با مشکلات مواجه نگردد.

وی گفت: در بررسی های اولیه پرونده فوت این بانوی شیروانی، موردی از کم کاری پزشک متخصص و نبود و یا کمبود امکانات مشاهده نشده است، لیکن این موضوع همچنان از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

زارع اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در راستای اجرای دقیق منشور حقوق بیماران، خود را مکلف به پاسخگویی به تمامي شهروندان و مسئولین می داند و امید است با پذيرش انتقادات و جلب راهکارهای حمایتی آنان، در ارائه خدمات بهینه به شهروندان گام برداریم.

تغيير رئيس بيمارستان شيروان

هنوز بيش از 20 روز از وقوع اين حادثه در بيمارستان امام خميني(ره) شروان نگذشته بود كه طي حكمي از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني خراسان شمالي، سرپرست جديد بيمارستان امام خميني(ره) شيروان منصوب شد.

طي حكمي از طرف محمدرضا مجدي؛ رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني خراسان شمالي، ضمن قدرداني زحمات سه ساله بهمن جعفري؛ رئيس سابق بيمارستان امام خميني(ره) شيروان، سيدرضا حسيني به عنوان سرپرست جديد اين بيمارستان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه روساي قديم و جديد بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان نيز عصر دوشنبه 24 تير ماه با حضور امام جمعه، فرماندار شيروان و شماري از مسئولین دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شیروان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات سه ساله بهمن جعفری؛ رئیس سابق اين بیمارستان قدردانی و سیدرضا سید حسینی؛ پزشك متخصص داخلی و از نيروهاي بومي شيروان به عنوان سرپرست جدید این بیمارستان معرفي شد.

بيمارستان امام خميني(ره) شيروان

بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در حال حاضر به عنوان تنها مرکز درمانی این شهرستان 157 هزار نفری، علاوه بر پذیرش بیماران این شهرستان، تا چندی پیش به علت نبود بیمارستان در شهرستان فاروج، مراجعین زیادی نیز از این شهرستان همسایه خود داشت.

ساخت این بیمارستان از سال 53 با ظرفیت 55 تخت طراحی و آغاز شد و در سال 73 به صورت غیررسمی و در سال 74 نیز با 57 تخت بیمارستانی به صورت رسمی افتتاح شد.

در آن زمان در این بیمارستان خدمات درمانی در بخش های داخلی، اطفال، جراحی زنان، جراحی عمومی، اورژانس، زایشگاه و اتاق عمل ارائه می شد.

پس از آن در خرداد سال 76 بخش CCU این بیمارستان، در سال 81 بخش ICU، در سال 82 بخش دیالیز و در سال 85 نیز بخش NICU این بیمارستان راه اندازی شد.

همچنین در سال 81 با پیگری های مستمر، ظرفیت بیمارستان به 120 تخت افزایش یافت و در سال های بعد نیز با تلاش های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان، بناها و ساختمان های جدیدی در این بیمارستان احداث شد و ظرفیت تخت های آن نیز به 180 تخت فعال افزایش یافت.

شهر شيروان مركز شهرستان 157 هزار نفري شیروان، دومین شهر پرجمعیت استان خراسان شمالی پس از بجنورد به شمار مي رود.