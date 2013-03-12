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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

سردار واعظی خبر داد:

آمادگی 140 یگان پلیسی خراسان جنوبی در طرح نوروزی

آمادگی 140 یگان پلیسی خراسان جنوبی در طرح نوروزی

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 140 یگان ثابت و سیار نیروی انتظامی در طرح نوروزی 92 برای تامین امنیت مسافرین و شهروندان استان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر سه شنبه در آغاز طرح نوروزی پلیس راهور استان اظهارکرد: برای اجرای این طرح در سه ماهه گذشته آمادگی و سرعت عمل  نیروهای پلیس ارزیابی شده و آموزشهای لازم نیز به نیروها داده شده است.

 وی عنوان کرد: توان و آمادگی پلیس در طرح های آزمایشی علی رغم کمبود اعتبارات عالی بوده است.

 وی از آمادگی 140 یگان ثابت و سیار پلیس برای اجرای طرح نوروزی خبر داد و تصریح کرد: 300 گشت خودرویی پلیس نیز در این طرح پیش بینی شده است.

 به گفته وی بیش از پنج هزار نیروی پلیس راهور و پلیس راه استان در طرح نوروزی 92  آماده باش هستند.

 وی به برگزاری همایش مشترک یگان های اطلاعاتی و عملیاتی با همکاری سپاه انصار الرضا(ع) و مرزبانی استان اشاره کرد و افزود: برای استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در طرح نوروزی تعامل و  برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ایجاد آمادگی برای رقم زدن سفری ایمن ، بهره گیری از مشارکت مردمی، توجه ویژه به فرهنگ سازی به خصوص در حوزه ترافیک از جمله اهداف طرح نوروزی پلیس است.

 سردار واعظی  بیان داشت: در طرح نوروزی امسال همچنین یک هزار همیار پلیس نیز با نیروی انتظامی همکاری می کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 55 دستگاه خودرو در قالب 100 تیم در طرح نوروزی 92 پلیس فعال می شود.

 

کد مطلب 2017426

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