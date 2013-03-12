آمادگی 140 یگان پلیسی خراسان جنوبی در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر سه شنبه در آغاز طرح نوروزی پلیس راهور استان اظهارکرد: برای اجرای این طرح در سه ماهه گذشته آمادگی و سرعت عمل نیروهای پلیس ارزیابی شده و آموزشهای لازم نیز به نیروها داده شده است.

وی عنوان کرد: توان و آمادگی پلیس در طرح های آزمایشی علی رغم کمبود اعتبارات عالی بوده است.

وی از آمادگی 140 یگان ثابت و سیار پلیس برای اجرای طرح نوروزی خبر داد و تصریح کرد: 300 گشت خودرویی پلیس نیز در این طرح پیش بینی شده است.

به گفته وی بیش از پنج هزار نیروی پلیس راهور و پلیس راه استان در طرح نوروزی 92 آماده باش هستند.

وی به برگزاری همایش مشترک یگان های اطلاعاتی و عملیاتی با همکاری سپاه انصار الرضا(ع) و مرزبانی استان اشاره کرد و افزود: برای استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در طرح نوروزی تعامل و برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ایجاد آمادگی برای رقم زدن سفری ایمن ، بهره گیری از مشارکت مردمی، توجه ویژه به فرهنگ سازی به خصوص در حوزه ترافیک از جمله اهداف طرح نوروزی پلیس است.

سردار واعظی بیان داشت: در طرح نوروزی امسال همچنین یک هزار همیار پلیس نیز با نیروی انتظامی همکاری می کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 55 دستگاه خودرو در قالب 100 تیم در طرح نوروزی 92 پلیس فعال می شود.