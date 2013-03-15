رتبه 17 و 15 ایران در 2 پایگاه علمی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، كامران دانشجو با اشاره به رتبه اول علمي ايران در منطقه خاورميانه در تبیين پيشرفت هاي آموزش عالي كشور، گفت: در سال 1384 جمهوري اسلامي ايران سه دهم درصد توليد علم دنيا را در دست داشت كه اين ميزان در سال91 تاكنون به 1/2 دهم درصد افزايش يافته و به عبارتي 7 برابر شده است، در حاليكه جمعيت ايران تنها يك درصد جمعيت دنياست، بنابراین توليد علم ما از درصد جمعيت مان در دنيا بالاتر است.

وي با اشاره به سرعت رشد 11 الي 13 برابري توليد علم ايران نسبت به دنيا، اظهار داشت: از لحاظ سرعت رشد توليد علم ايران در دنيا رتبه نخست را دارد و در سال 2012 در نمايه اسكوپوس بيش از 37000 مقاله توسط جامعه دانشگاهي ايران ثبت شده است، همچنين ايران در سال 2012 در اين نمايه رتبه 17جهان را داشت كه در سال 2013 تاكنون با توليد بيش از 6000 مقاله در جايگاه پانزدهم جهان قرار دارد.

دانشجو افزود: در سال 2012 در پايگاه علمي ISI بيش از 26609 مقاله توسط دانشمندان كشورمان ثبت شد و ايران در رتبه 20 جهان قرار داشت كه از آغاز سال 2013 ميلادي تاكنون با توليد حدود 3000 مقاله در جايگاه 17 دنيا قرار دارد در حاليكه تركيه بعنوان رقيب اصلي منطقه اي ايران در جايگاه 19 جهان جاي گرفته است.

وي با اعلام اينكه در سال 2012 بيش از 70 هزار مقاله بدون تكرار توسط دانشمندان ايراني در مجلات معتبر جهاني و در پايگاههاي علمي IsI، SCOPUS و isc ثبت شده است، گفت: اين ميزان پيشرفت نشان مي دهد دانشگاههاي ما با جديت بدنبال توليد علم هستند و اين كار توانمندي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و هوش بالاي دانشجويان ايراني را نمايان مي سازد.

وزير علوم افزود: رشد توليد علم همچنين متاثر از توسعه تحصيلات تكميلي دانشگاهها است زيرا بخش زيادي از اين مقالات با همكاري اعضاي هيات علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي و از پايان نامه هاي دانشگاهي استخراج مي شود.

به گفته کامران دانشجو، همچنين ضريب تاثير و ارجاع به مقالات ايراني هم رشد داشته كه كيفيت اين مقالات را نشان مي دهد.