به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از تساوی عصر امروز دوشنبه استقلال برابر نفت بدون آنکه در مورد مسائل فنی این دیدار صحبت کند بحث مسائل و مشکلات مالی بازیکنان را وسط کشید و به خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی گفت: شرایط باشگاه ما خیلی بد است. برای این بازی هم بازیکنان از جان مایه گذاشتند. امروز همه دنبال پول بودند و تا دم در رختکن دنبال این بودند که از یکی پول بگیرند و کارت به کارت کنند.

وی ادامه داد: صحبت ما بیشتر در مورد جوانان تیم است که پولی دریافت نکرده اند. من خودم الان ممنوع الخروج هستم و مشکل مالیاتی ام هنوز حل نشده است. بعد از بازی با قطر مسئولان باشگاه می خواستند این مشکل را گردن فدراسیون فوتبال بیندازند. وضعیت روحی و روانی بازیکنان ما خیلی بد است . تا به حال فقط 20 درصد از قرارداد ما را پرداخت کرده اند. باید می دیدید که دو دروازه بان جوان ما با چه شرایطی در کمپ استقلال زندگی می کردند. آنها زمستان بخاری نداشتند و با کلاه و دستکش می خوابیدند و الان هم پشه ها نمی گذارند بخوابند. بازیکنان روی هم پول گذاشتند تا جایی را برای آنها اجاره کنند.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: بازیکنان ما برای دیدار با نفت تمرکز نداشتند . دیروز مسئولان آمدند و گفتند که پول بازیکنان را می دهیم اما فردایش تلفن شان را خاموش کردند و پاسخ هیچکس را ندادند. متاسفانه همه این وعده ها هم شب قبل از بازی داده می شود و فردایش همه غیب می شوند.

مجتبی جباری در ادامه افزود: اینها را می گویم تا تماشاگران استقلال شرایط را بدانند و از این به بعد هم از ما توقع نداشته باشند. ما از این پس دنبال حداقل ها هستیم. ما بزرگترهای تیم مشکل مالی نداریم اما جوانانی که با جان و دل برای این تیم بازی می کنند مشکل دارند. متاسفانه مسئولان مدام می گویند پول می دهیم و وعده می دهند اما زمانی که لازمشان داریم غیب می شوند.

جباری با بیان اینکه خودش انتظار نداشته در این بازی به میدان برود گفت: من چند روز در تمرینات حضور نداشتم و دنبال کارهای مالیاتی ام بودم. با این حال باید نفت را می بردیم ولی متاسفانه شرایط روحی بازیکنان بهم ریخته است و با این شرایط مشخص نیست چه اتفاقی برای باشگاه رخ خواهد داد.