به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار با نفت تهران که بعد از ظهر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، با تبریک سال جدید ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیدار با نفت تهران یکی از کلیدهای ما برای قهرمانی است و امیدوارم بازیکنان مانند دیدار با تراکتورسازی و العین حس مسئولیت خود را در این بازی هم نشان بدهند. هر چند که هنوز هم دغدغه‌های مالی را داریم و با تلاش‌های نجف‌نژاد و سایر مسئولان با شگاه امیدوارم این مشکلات قبل از عید رفع شود.

وی در این باره افزود: به عنوان یک طرفدار تیم استقلال باید بگویم که بازیکنان سنگ تمام گذاشته‌اند. چهار ماه است که پرسنل باشگاه حقوق دریافت نکرده‌اند ولی با همه وجود دارند کار می‌کنند. ما با تمامی مشکلاتی که داریم تا حدود زیادی به هدف‌هایمان نزدیک شده‌ایم. فردا هم با تیمی بازی داریم که منابع مالی خوبی دارد و مانند تیم‌های انگلیسی منظم بازی می‌کند. مربی این تیم آقای ابراهیم‌زاده از همکارانم در تیم ملی بوده است. آنها در بخش تهاجمی خطرناک هستند به خصوص که نوروزی هم به ترکیب این تیم اضافه شده است. ما واقعا بازی سختی داریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره کنار گذاشتن حنیف عمران‌زاد اظهار داشت: در مقامی نیستم که بازیکن را از باشگاه اخراج کنم. باشگاه یک اصولی دارد که همه باید در چارچوب آن قرار گیرند. یک سرهنگ راهنمایی و رانندگی به صرف این که سرهنگ است نمی‌تواند از چراغ قرمز رد شود. من حنیف را در اختیار باشگاه قرار دادم و آنها تصمیم گیرنده هستند. شاید وقتی با یک بازیکن جر و بحث کنم به خاطر تیم از حق خودم بگذرم ولی عمران‌زاده در آن شرایط به پیراهن استقلال پشت کرد.

وی ادامه داد: در اوایل فصل به ساموئل بازی نمی‌دادیم ولی یک کلمه هم از این بازیکن نشنیدیم و او کار خود را انجام داد. شما فینال جام جهانی را به یاد بیاورید که تورس در آن زمان گران‌ترین بازیکن لیگ برتر انگلیس بود ولی در فینال فقط چهار دقیقه به میدان رفت و با وجود آسیب دیدگی که از ناحیه همسترینگ داشت با تمام وجود تلاش کرد. ما نه حرفه‌ای فکر می‌کنیم و نه رفتار حرفه‌ای داریم. فقط زمانی که پرداخت پول دیر می‌شود اعتراض می‌کنیم.

قلعه‌نویی در خصوص 16 تیمی شدن لیگ برتر نیز گفت: با این کار فقط صورت مسئله را پاک می‌کنیم. به جای این که امکانات را افزایش دهیم از تعداد تیم‌ها کم می‌کنیم. این کار چه دردی را دوا می‌کند؟ توجه کنید که چقدر بازیکن بیرون می‌مانند و چه تعداد تماشاچی را از دست می‌دهیم که به سمتی دیگر کشیده خواهند شد و آسیب پذیر می‌شوند. در ایران تنها ورزشگاه آزادی را داریم که استاندارد است. من یک بار به ازبکستان رفتم که از ورزشگاهی بازدید کردیم و شش ماه بعد وقتی به آنجا برگشتم باورم نمی‌شد که همان ورزشگاه باشد.

وی ادامه داد: 13 سال است ورزشگاه نقش جهان را به حال خود رها کرده‌ایم. هر جا غیر از آزادی بازی می‌کنیم اولین حریف ما زمین چمن است. من وقتی گفتم بلوغ استقلال را در آسیا ببینید به خاطر کیفیت زمین‌ها بود و گرنه مجیدی و جباری همان بازیکنان هستند.

سرمربی تیم استقلال اضافه کرد: زمین ورزشگاه الریان طوری بود که فتح الله‌زاده هم در آن 20 بار شیرجه زد! متاسفانه افرادی به فوتبال آمده‌اند که دم از مسلمانی می‌زنند ولی حق آدم را نمی‌دهند. یک الله اکبر می‌گویند که صدایشان تا بیت‌المقدس هم می‌رود ولی حق ما را نمی‌دهند. من می‌گویم کار که بلد نیستیم از ترکیه که می‌توانیم الگوبرداری کنیم.

وی در بخش دیگری از حرفهایش اظهار داشت: بازیکنی داریم که روزی یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرد درحالی که یک کارگر فولاد در بهترین شرایط ماهیانه این پول را دریافت می‌کند. متاسفانه مطبوعات ما هم بعد از بازی با العین به جای این که به برد تیم بپردازند به مشکل حاشیه‌ای پرداختند. تا به آنها حرفی بزنی که ناراحت می‌شوند یا یک بار اگر تلفن آنها را جواب ندهی واکنش نشان می‌دهند.

قلعه‌نویی همچنین با انتقاد از افراد غیرفوتبالی در این رشته گفت: باید برای ورزش و فوتبال یک طرح اساسی داشت. مهرعلیزاده آمده بود طرح جامع ورزش را با آن هزینه نوشت ولی در بایگانی خاک می‌خورد. زمانی که سرمربی تیم ملی بودم در سال 2006 به همراه معینی به فیفا رفتیم که آن زمان برنامه‌های سال 2020 را ارایه کرده بودند. حالا برخی از آقایان به خاطر شهرت و استفاده از میکروفن و تریبونی که در فوتبال وجود دارد به این رشته آمده‌اند و تنها دم از خدا می زنند ولی حق دیگران را می‌خورند. چرا تیم‌های سازنده‌ای مانند بانک ملی، هما و راه آهن دیگر فعال نیستند؟ باید این مشکلات را بررسی کرد.