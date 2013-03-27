  1. استانها
  2. لرستان
۷ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۲۸

مهر خبر می دهد؛

کلنگ زنی بلندترین سد جهان به تعویق افتاد/ دلیل لغو سفر رئیس جمهور

کلنگ زنی بلندترین سد جهان به تعویق افتاد/ دلیل لغو سفر رئیس جمهور

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مراسم کلنگ زنی بلندترین سد بتنی جهان در استان لرستان که قرار بود طبق اعلام مسئولان، امروز چهارشنبه برگزار شود به دلیل مشغله کاری رئیس جمهور به تعویق افتاد.

سید محمد رضا رضازاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در این رابطه گفت: کلنگ سد بختیاری ظرف چند روز آینده به زمین زده می شود.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه کاری فشرده ریاست محترم جمهور در روزهای اخیر مراسم کلنگ زنی سد بختیاری به تعویق اقتاد.

رضازاده یادآور شد: این برنامه با حضور رئیس جمهوری طی روزهای آینده برگزار می شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که ظهر سه شنبه سید محمد رضا رضازاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نشست خبری گفته بود که مراسم کلنگ زنی طرح سد و نیروگاه بختیاری، روز چهارشنبه هفتم فروردین ماه 92 با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی در مورد اجرای این سد افزود: پیش بینی شده است که سد بختیاری با هزینه اجرایی 17 هزار میلیارد ریال که با احتساب تعدیل و سایر هزینه های جانبی از قبیل تملک اراضی، بیمه و غیره مجموعاً به 35 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیازمند است، طی مدت 112 ماه ساخته و به بهره برداری برسد.

رضازاده در مورد اهداف و منافع ساخت این سد برای کشور اضافه کرد: هدف از ساخت این سد نصب یک هزار و 500 مگاوات ظرفیت نیروگاه برقابی است که امکان تولید سالانه 3 هزار گیگاوات ساعت برق، کنترل سالانه 5 میلیارد متر مکعب آب در حوزه رودخانه دز و بختیاری را فراهم می سازد.

وی ادامه داد: جلوگیری از ورود رسوبات رودخانه بختیاری به مخزن سد دز و افزایش عمر مفید آن سد، همچنین ایجاد یک مخزن مطمئن آب برای سه نیروگاه جریانی، حدّ فاصل سد بختیاری و سد دز بر روی رودخانه دز که در آن طرح ها نیز در مجموع 930 مگاوات ظرفیت برقابی نصب خواهد شد، از جمله اهداف این سد است و امکان مدیریت بهینه منابع آب به منظور افزایش سطح زیر کشت اراضی پایین دست، کنترل سیلاب های مخرب فصلی و افزایش ایمنی سد دز از دیگر اهداف مهم ساخت سد بختیاری به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در مورد سایر اهداف این پروژه اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه ملی امکان استفاده از قابلیت های گردشگری، طبیعی و تاریخی در استان لرستان فراهم خواهد شد.

رضا زاده در مورد تامین منابع مالی این پروژه گفت: طی تصویب نامه ای که از سوی هیئت محترم وزیران صادر شده است، اموال و دارایی های نیروگاه های شهید رجایی 1 و 2 و مسجد سلیمان به منظور اجرای طرح سد و نیروگاه بختیاری اختصاص یافته است.

رضازاده درخصوص مطالعات انجام شده در مورد این پروژه گفت: مطالعات این سد از سال 1371 آغاز شده و تا سال 1388 زیر نظر مشاوران و کارشناسان داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاكنون نیز1500 میلیارد ریال اعتبار جهت احداث پروژه‌ های زیر ساختی شامل راه دسترسي اصلي،‌ راه‌ های دسترسی داخلي، سيستم انحراف و مطالعات این طرح هزينه شده است.

رضا زاده افزود: سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان در 80 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد و در میان ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس در مجاورت ایستگاه تنگ پنج راه آهن سراسری (هشتمین ایستگاه حدفاصل درود - اندیمشک) ساخته می شود.

وی عنوان کرد: این سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 325 متر و طول تاج 509 متر طراحی شده است  و برای ساخت آن چهار میلیون و800 هزار متر مکعب  بتن ریزی مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اضافه کرد: نیروگاه سد بختیاری از نوع زیر زمینی و با 6 واحد توربین به قدرت 250 مگاوات ساخته خواهد شد؛ ظرفیت تولید این نیروگاه یک هزار و 500 مگاوات و با ظرفیت تولید سالیانه 3 هزار گیگاوات ساعت خواهد بود.

در حالی کلنگ زنی سد بختیاری به تعویق افتاد که پیش از این نیز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرده بود که کلنگ این پروژه تا قبل از پایان سال 91 به زمین زده می شود.

کد مطلب 2023054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها