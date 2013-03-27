کلنگ زنی بلندترین سد جهان به تعویق افتاد/ دلیل لغو سفر رئیس جمهور

سید محمد رضا رضازاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در این رابطه گفت: کلنگ سد بختیاری ظرف چند روز آینده به زمین زده می شود.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه کاری فشرده ریاست محترم جمهور در روزهای اخیر مراسم کلنگ زنی سد بختیاری به تعویق اقتاد.

رضازاده یادآور شد: این برنامه با حضور رئیس جمهوری طی روزهای آینده برگزار می شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که ظهر سه شنبه سید محمد رضا رضازاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نشست خبری گفته بود که مراسم کلنگ زنی طرح سد و نیروگاه بختیاری، روز چهارشنبه هفتم فروردین ماه 92 با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی در مورد اجرای این سد افزود: پیش بینی شده است که سد بختیاری با هزینه اجرایی 17 هزار میلیارد ریال که با احتساب تعدیل و سایر هزینه های جانبی از قبیل تملک اراضی، بیمه و غیره مجموعاً به 35 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نیازمند است، طی مدت 112 ماه ساخته و به بهره برداری برسد.

رضازاده در مورد اهداف و منافع ساخت این سد برای کشور اضافه کرد: هدف از ساخت این سد نصب یک هزار و 500 مگاوات ظرفیت نیروگاه برقابی است که امکان تولید سالانه 3 هزار گیگاوات ساعت برق، کنترل سالانه 5 میلیارد متر مکعب آب در حوزه رودخانه دز و بختیاری را فراهم می سازد.

وی ادامه داد: جلوگیری از ورود رسوبات رودخانه بختیاری به مخزن سد دز و افزایش عمر مفید آن سد، همچنین ایجاد یک مخزن مطمئن آب برای سه نیروگاه جریانی، حدّ فاصل سد بختیاری و سد دز بر روی رودخانه دز که در آن طرح ها نیز در مجموع 930 مگاوات ظرفیت برقابی نصب خواهد شد، از جمله اهداف این سد است و امکان مدیریت بهینه منابع آب به منظور افزایش سطح زیر کشت اراضی پایین دست، کنترل سیلاب های مخرب فصلی و افزایش ایمنی سد دز از دیگر اهداف مهم ساخت سد بختیاری به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در مورد سایر اهداف این پروژه اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه ملی امکان استفاده از قابلیت های گردشگری، طبیعی و تاریخی در استان لرستان فراهم خواهد شد.

رضا زاده در مورد تامین منابع مالی این پروژه گفت: طی تصویب نامه ای که از سوی هیئت محترم وزیران صادر شده است، اموال و دارایی های نیروگاه های شهید رجایی 1 و 2 و مسجد سلیمان به منظور اجرای طرح سد و نیروگاه بختیاری اختصاص یافته است.

رضازاده درخصوص مطالعات انجام شده در مورد این پروژه گفت: مطالعات این سد از سال 1371 آغاز شده و تا سال 1388 زیر نظر مشاوران و کارشناسان داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاكنون نیز1500 میلیارد ریال اعتبار جهت احداث پروژه‌ های زیر ساختی شامل راه دسترسي اصلي،‌ راه‌ های دسترسی داخلي، سيستم انحراف و مطالعات این طرح هزينه شده است.

رضا زاده افزود: سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان در 80 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد و در میان ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس در مجاورت ایستگاه تنگ پنج راه آهن سراسری (هشتمین ایستگاه حدفاصل درود - اندیمشک) ساخته می شود.

وی عنوان کرد: این سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 325 متر و طول تاج 509 متر طراحی شده است و برای ساخت آن چهار میلیون و800 هزار متر مکعب بتن ریزی مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اضافه کرد: نیروگاه سد بختیاری از نوع زیر زمینی و با 6 واحد توربین به قدرت 250 مگاوات ساخته خواهد شد؛ ظرفیت تولید این نیروگاه یک هزار و 500 مگاوات و با ظرفیت تولید سالیانه 3 هزار گیگاوات ساعت خواهد بود.

در حالی کلنگ زنی سد بختیاری به تعویق افتاد که پیش از این نیز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرده بود که کلنگ این پروژه تا قبل از پایان سال 91 به زمین زده می شود.