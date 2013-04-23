جمعیت را دو برابر کنید نگران چیزی نباشید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در بدو ورود به محل برگزاری مراسم افتتاح طرح های عمرانی و زیربنایی اظهار داشت: خدمت های بزرگ و ماندگاری به مردم عزیز قم که عاشقان پیامبر(ص) و آل پیامبر(ص) و حافظان حریم دختر امام و ارزش های الهی در طول تاریخ بوده اند شده است.

وی با اشاره به اتمام طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم تاکید کرد: این آب مایه حیات و جزو سالم ترین و گواراترین آبی است که تاکنون در ایران وجود داشته است.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به قم بزرگترین طرح آبرسانی در طول تاریخ برای ایران بوده و در دنیا هم برجسته است.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: مردم قم باید اندیشه های علوی و نبوی را منتشر کنند و چشم امید همه عالم به قم و حضرت مهدی (عج)موعود است.

وی با بیان اینکه امروز همه امور عالم به دست حضرت مهدی (عج) است، گفت: هرچه خیر و لطف و زیبایی است از اوست که در جهان منتشر می شود و همه فکر و ذکر و یاد و اندیشه و قلب ما برای او و در راه حاکمیت او و عشق به اوست.

احمدی نژاد در توصیه به مردم قم اظهار داشت: جمعیت قم را دو برابر کنید و نگران هیچ چیزی هم نباشید.

وی ادامه داد: مردم قم با افتتاح طرح انتقال آب تا 50 سال راحت زندگی کنند و طرح افزایش جمعیت را اجر کنند.

در ادامه این مراسم طرح انتقال آب از سرشاخه های دز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و احمدی نژاد گفت: این پروژه را افتتاح می کنیم با ندای یا مهدی یا مهدی یا مهدی...