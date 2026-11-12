به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیئت‌مدیره شرکت انویدیا اعلام کرد جنسن هوانگ از سمت‌های ریاست، مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت استعفا کرده است. این کناره‌گیری از زمان اعلام، اجرایی شده است.

بر اساس بیانیه انویدیا، کولت کرس، معاون اجرایی و مدیر مالی این شرکت، به‌عنوان مدیرعامل موقت منصوب شده و تا زمان انتخاب جانشین دائمی، هم‌زمان مسئولیت مدیریت مالی را نیز حفظ خواهد کرد. هیئت‌مدیره اعلام کرده است روند انتخاب مدیرعامل دائمی را آغاز می‌کند و نامزدهای داخلی و خارجی را بررسی خواهد کرد.

این تغییر مدیریتی در پی انتشار گزارش‌هایی درباره روابط شخصی هوانگ با دو زن، از جمله یک مدیر پیشین شرکت مگاسپید که رسانه‌ها او را مظنون به همکاری با دستگاه اطلاعاتی چین معرفی کرده‌اند، صورت می‌گیرد.

هیئت‌مدیره انویدیا پیش‌تر اعلام کرده بود تحقیقاتی مستقل درباره نگرانی‌های مطرح‌شده در زمینه امنیت ملی آغاز کرده است. این شرکت همچنین گفته بود در حال حاضر دلیلی در اختیار ندارد که نشان دهد امنیت ملی آمریکا یا اطلاعات محرمانه انویدیا به خطر افتاده است.

هوانگ که از بنیان‌گذاران انویدیا است، بیش از سه دهه هدایت این شرکت را بر عهده داشت و در تبدیل آن به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی نقش محوری ایفا کرد. وی در سال ۱۹۹۳ شرکت انویدیا را تأسیس کرد. این شرکت در سال‌های اخیر با افزایش تقاضا برای تراشه‌های مورد استفاده در مراکز داده و سامانه‌های هوش مصنوعی به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل شده است.