به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طرح ملی «زرین‌تأمین»، طلای مربوط به متقاضیانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که حدود هزار میلیارد تومان بوده است، از محل تولید طلای شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی که به طور کامل در خزانه بانک رفاه کارگران نگهداری می‌شود، در قالب کیف پول سامانه هوشمند «پی‌ول» شارژ شد.

تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و پیش‌تر با مراجعه به سامانه «زرین‌تأمین»، نسبت به ثبت‌نام و ثبت سفارش مشارکت در صندوق مولد طلا اقدام کرده‌اند، اکنون اعتبار مربوطه را در کیف پول اعتباری خود در سامانه پی‌ول مشاهده می‌کنند.

همچنین، بازنشستگان می‌توانند در کنار استفاده از کیف پول اعتباری «تامین رفاه» برای خرید کالا و مایحتاج ضروری از فروشگاه‌های طرف قرارداد، از سامانه پی‌ول به‌ طور اختصاصی برای مدیریت، شارژ و تسویه تراکنش‌ها و اعتبارات مرتبط با بخش طلا و سرمایه‌گذاری در صندوق مولد طلا استفاده کنند.

این بستر تخصصی امکان رصد دقیق، شفاف و امن فرآیندهای مالی و مشارکت در طرح‌های طلا را به صورت کاملاً غیرحضوری برای متقاضیان فراهم می‌سازد.

بازنشستگان متقاضی برای بررسی وضعیت اعتبار، مشاهده جزئیات شارژ کیف پول و کسب می‌توانند به سامانه‌های رسمی طرح، مراجعه و پس از ثبت نام، مشاهده نمایند.