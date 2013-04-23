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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۵۴

عباس‌زاده خبر داد:

كشف 467 ميليون ريال كالاي قاچاق در شهرستان ديلم

كشف 467 ميليون ريال كالاي قاچاق در شهرستان ديلم

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان بوشهر از کشف بيش از 467 ميليون ريال کالاي قاچاق در شهرستان ديلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حيدر عباس زاده اظهار داشت: در راستاي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران پليس شهرستان ديلم بيش از 467 ميليون و 150 هزار ريال کالاي قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وي در تشريح اين خبر گفت: ماموران ايستگاه بازرسي اين شهرستان حين كنترل خودروهاي عبوري به چهار دستگاه ميني‌بوس مسافربري مشكوك و خودروها را برای بازرسي بيشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامي استان بوشهر افزود: ماموران مستقر در ايستگاه پس از توقيف خودروها در بازرسي دقيق از آنان انواع کالاي ممنوعه از قبيل لوازم برقي خانگي، انواع لامپ خارجي، مواد غذايي و انواع ظروف آشپزخانه را كشف كردند.

سردار عباس زاده تصريح کرد : دراين راستا چهار دستگاه خودرو ميني بوس توقيف و شش نفر متهم به مقامات قضائي معرفي شدند.

کد مطلب 2039381

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